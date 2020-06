Di quanto esercizio ha davvero bisogno il tuo bambino?

Aiuta i tuoi bambini a crescere sani e forti utilizzando questi obiettivi come guida.

Dai bimbi piccoli agli adolescenti, la quantità ideale di attività motoria cresce insieme ai bambini. Ma qual è la quantità giusta? In questo articolo abbiamo chiesto agli esperti del settore quanta attività fisica dovrebbero praticare i bambini in base alla fascia di età e cosa possono fare i genitori per aiutarli.



C'è un motivo, anzi tanti motivi, per cui l'esercizio fisico è inserito nella programmazione scolastica, sotto forma di attività in aula, ricreazione o in palestra (detta anche "educazione fisica"). La ricerca suggerisce che una regolare attività fisica fin dall'infanzia favorisce un miglioramento dello sviluppo e della salute di cuore, ossa, muscoli e cervello, è associata a un miglioramento delle capacità cognitive e dei risultati scolastici e può contribuire ad aumentare la fiducia e l'autostima.



Lasciare ai professionisti il compito di occuparsi della forma fisica del tuo bambino è un conto. Improvvisarsi insegnante di educazione fisica è un altro. Se vuoi sapere davvero di quanto esercizio fisico ha effettivamente bisogno tuo figlio e quale attività è più adatta alla sua età, leggi questo articolo, ricco di consigli dei migliori esperti e organizzazioni per programmare l'attività fisica con i bambini. (Nota: queste linee guida fanno riferimento al bambino medio statunitense; le raccomandazioni variano leggermente in base al paese ed è sempre consigliabile consultare il pediatra in caso di domande o dubbi.)