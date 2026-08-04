Nike Kobe 10 Protro: il modello del 2015 riprende forma
Novità sui prodotti
A oltre un decennio di distanza da quando Kobe Bryant la indossò per la prima volta, Kobe Protro 10 torna con una nuova tomaia in mesh flessibile e più traspirante, un'ammortizzazione migliorata e un sistema di trazione fatto per il basket di oggi.
È arrivata Nike Kobe 10 Protro. Lanciata per la prima volta nel 2015, Kobe 10 ritorna come Protro (performance rétro) con aggiornamenti significativi a tomaia, ammortizzazione, trazione e suola. Questa non è una ristampa. Ogni parte della scarpa è stata studiata, testata e migliorata.
Punti chiave
- Nike Kobe 10 Protro è caratterizzata da una tomaia in mesh tecnico, ridisegnata con traspirabilità e flessibilità migliorate.
- La schiuma Cushlon 3.0 sostituisce quella dell'intersuola originale ed è abbinata al nuovo sistema di ammortizzazione Zoom Strobel distribuito sull'intera lunghezza, che aumenta la sensibilità in campo e la reattività.
- Il motivo di trazione della suola è stato riprogettato utilizzando il design computazionale, pur rimanendo fedele all'intento del design originale.
- L'ala dell'avampiede in fibra di carbonio, un dettaglio iconico di Kobe 10 che contribuisce alla stabilità, è stata mantenuta intatta.
- Nel 2027 uscirà anche una versione Flyknit di Kobe 10 Protro, che offrirà una calzata più dinamica e includerà anche la schiuma ZoomX al posto di Cushlon 3.0 sotto il piede.
- Halo è la colorway di lancio di Kobe 10 Protro, a cui ne seguiranno molte altre, comprese alcune colorway classiche.
Novità di Nike Kobe 10 Protro
Il processo Protro ha un obiettivo chiaro. Come ha affermato il team di prodotto Kobe:
"Ogni volta che applichiamo il processo Protro a un modello, vogliamo intervenire su ogni parte della scarpa. Dalla tomaia allo spazio di calzata, vogliamo apportare un rinnovamento significativo."
Ecco cosa è cambiato in Kobe 10 e perché.
Tomaia: più traspirante, più flessibile
Il modello Kobe 10 originale ha rappresentato la prima scarpa della serie Kobe a utilizzare una tomaia in tessuto senza cuciture. Il modello Protro mantiene questa direzione, ma fa un ulteriore passo avanti. Il mesh tecnico è stato riprogettato con una struttura di rinforzo sagomata che crea aperture in mesh visibili sulla tomaia e sul lato della scarpa. Puoi vedere i diversi strati e puoi sentire la differenza nel momento in cui la pieghi.
L'obiettivo, come descritto dal team di prodotto Kobe, era quello di essere "intenzionalmente riduttivi pur mantenendo lo stesso livello di supporto, in modo da offrire più traspirabilità".
Una fascia aderente sull'avampiede mantiene la stabilità anche se è stato rimosso del materiale, quindi non dovrai scegliere tra tenuta e traspirabilità. La forma è stata, inoltre, leggermente allargata sull'avampiede per offrire più spazio.
Intersuola: Cushlon 3.0 e Zoom Strobel a tutta lunghezza
Il modello Kobe 10 originale utilizzava la schiuma Lunarlon con un'unità Zoom sul tallone. Protro la sostituisce con Cushlon 3.0, una formulazione più recente e più reattiva racchiusa in una struttura esterna più morbida. Il rand in TPU mantiene la schiuma compatta sotto carico: senza di esso, le schiume più morbide tendono ad assorbire l'energia anziché restituirla.
L'aggiunta più importante è lo Zoom Strobel a tutta lunghezza, un sottile strato ammortizzante integrato nella suola interna. Posizionato più vicino al piede rispetto a un'unità Zoom, offre un'ammortizzazione reattiva su tutto lo spazio di calzata, in particolare nell'avampiede, che nell'originale poteva assottigliarsi dopo un uso prolungato. È una modifica che ha dimostrato il suo successo in altri modelli da basket di Nike e che allinea Kobe 10 Protro alle tendenze più recenti nella costruzione dello spazio di calzata.
Suola: trazione generativa, aggiornata per il gioco di oggi
Al momento del lancio, Kobe 10 era considerata la migliore della categoria per la trazione, ma, come ha osservato il team di prodotto, era "la migliore della categoria per quel periodo".
Quando hanno testato l'usura del modello originale durante lo sviluppo della Protro, le valutazioni non erano all'altezza delle aspettative. Così sono tornati ai file di design originali.
Quello che scoprirono fu una rivelazione. La suola originale era stata realizzata sulla base di un motivo di trazione derivato dai dati di movimento raccolti da Nike Sport Research Lab, non disegnato arbitrariamente. Il modello Protro ripristina questa logica. Le lamelle corrono dal tallone all'avampiede per offrire contenimento laterale e mediale, mentre le lamelle perpendicolari gestiscono l'arresto in avanti e all'indietro. L'aspetto è diverso da quello della prima edizione, ma la scienza alla base è la stessa.
Il periodo di prova tra il primo e il secondo ciclo di sviluppo ha mostrato un significativo miglioramento nelle valutazioni della trazione.
"L'abbiamo fatto intenzionalmente e c'era anche una base scientifica a sostenerci", ha affermato un membro del team di prodotto Kobe.
Cosa rimane invariato?
L'ala dell'avampiede in fibra di carbonio, posizionata sotto il rand vicino al mignolo per il supporto laterale nei cambi di direzione rapidi, rimane invariata. È uno dei dettagli strutturali più riconoscibili di Kobe 10 e viene ripreso nel modello Protro esattamente com'era.
Anche il classico messaggio di Kobe è stato mantenuto. Si tratta del messaggio nascosto in rilievo che Kobe ha iniziato ad applicare sull'intersuola di varie versioni delle sue scarpe esclusive. Il messaggio: Resisti e conquista.
Kobe 10 Protro: mesh tecnico vs Flyknit
Kobe 10 Protro è disponibile con due diverse tomaie: la scelta dipende da ciò che cerchi.
La versione in mesh tecnico è quella per tutti i giorni. È ammortizzata, reattiva e pensata per giocare. La narrazione della colorway avviene attraverso stampe e trattamenti sulla tomaia, quindi ciò che vedi all'esterno è una parte importante di ciò che acquisti.
La versione Flyknit è la scarpa d'élite, progettata per eccellere. La tomaia avvolge il piede in modo più preciso, l'ammortizzazione (ZoomX invece di Cushlon) è più leggera e più reattiva sotto il piede e i lacci regolabili consentono di personalizzare la calzata.
Il team di prodotto ha fatto risalire la posizione di Flyknit nella linea Kobe alle sue origini:
"I modelli d'élite sono arrivati più o meno al momento dei playoff", ha detto Indy Ashford, Product Manager di Kobe. "Kobe cercava sempre di ottenere quel vantaggio, anche se si trattava di un solo secondo, per poter cambiare direzione più rapidamente o essere semplicemente un po' più reattivo."
Date del lancio di Nike Kobe 10 Protro
I modelli di Kobe 10 Protro vengono lanciate tra il 2026 e il 2027. Le versioni in mesh tecnico saranno presentate per prime; i modelli Flyknit arriveranno nel 2027. Le date vengono annunciate tramite Nike SNKRS e Nike.com prima di ogni lancio.
Nike Kobe 10 Protro: domande frequenti
Quali sono le date di lancio di Kobe 10 Protro?
I modelli di Kobe 10 Protro vengono lanciati nel 2026 e nel 2027. Le versioni in mesh tecnico saranno presentate per prime; i modelli Flyknit arriveranno successivamente. Le date specifiche vengono annunciate su Nike SNKRS e Nike.com prima di ogni lancio.
In quali colorway viene lanciata Kobe 10 Protro?
Le colorway confermate di Kobe 10 Protro includono Halo e Blue Lagoon. Altre colorway saranno annunciate man mano che il programma di lancio proseguirà.
Qual è la differenza tra Kobe 10 Protro in mesh tecnico e in Flyknit?
La versione in mesh tecnico utilizza la schiuma CushLon 3.0 e un'unità Zoom Strobel a tutta lunghezza. È l'opzione più grafica e ha un prezzo più basso. La versione Flyknit aggiunge la schiuma ZoomX per una sensazione di maggiore leggerezza e reattività, con una struttura Flyknit specifica per zona per una calzata dinamica e cavi per la regolazione della stabilità.
Cosa sono le novità Kobe Protro?
I modelli Kobe Protro sono versioni aggiornate delle scarpe esclusive originali di Kobe Bryant. Ogni Protro applica una moderna tecnologia ad alte prestazioni, come nuove schiume, materiali e trazione, alla silhouette Kobe esistente, preservandone il design originale. I lanci di Kobe Protro hanno incluso i modelli Kobe 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 e ora 10.
Cosa dice il messaggio nascosto su Kobe 10?
Questo messaggio nascosto è qualcosa che Kobe Bryant ha iniziato a inserire nelle sue scarpe a partire da Kobe 5. Su Kobe 10, il codice recita: Resisti e conquista. È in rilievo sull'intersuola e viene ripreso nel modello Protro.