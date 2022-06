Cosa e come mangiare durante la gravidanza

Se anche la comunità scientifica non ha ancora ben compreso come mai ti viene voglia di qualcosa di fritto alle 7 di mattina, sappi che è normale. E secondo Ryann Kipping, dietista certificata e fondatrice della Prenatal Nutrition Library, "in questo periodo più che mai devi entrare in sintonia con il tuo corpo, perché il nostro corpo è intelligente e sarà lui a dirci di cosa ha bisogno".



Se sei vegana o vegetariana ma non vorresti altro che una succosa bistecca (succede anche ai migliori), Jarosh sostiene che probabilmente il tuo corpo ti sta chiedendo un livello più alto di ferro (ricordi quando parlavamo del volume del sangue?). Quindi, se ti sta bene inserire la carne nella tua dieta, non colpevolizzarti. In caso contrario, prova tofu, tempeh, legumi, anacardi o frutta secca. Suggerimento: la combinazione di cibi ricchi di vitamina C, come pomodori e spinaci, può aumentare l'assorbimento del ferro.



Se la tua voglia di zuccheri ti sembra eccessiva rispetto al normale, potrebbe essere segno che non stai mangiando abbastanza o non stai immagazzinando abbastanza carboidrati nello specifico, ed entrambe le cose possono portare a uno squilibrio di zuccheri nel sangue, dice Jarosh. Quando non assumi abbastanza grassi, proteine e carboidrati, i livelli di energia possono crollare, e il tuo corpo ti chiederà il sostituto più rapido: lo zucchero. Non devi sentirti in colpa o privarti dei dolci. Ma se hai voglia di zucchero per tutto il tempo, prova ad aggiungere, ad esempio, formaggio ai sandwich o pollo alla pasta e scopri se un migliore equilibrio di sostanze nutritive ti aiuta a sentirti più in forma.