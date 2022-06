Devo correre prima o dopo un allenamento?

Durante la routine di allenamento, chi vuole aumentare la massa muscolare deve concentrarsi soprattutto sul sollevamento pesi . Nello specifico sull'allenamento per l'ipertrofia, che consiste nel sovraccaricare progressivamente i muscoli sollevando pesi sempre più pesanti e lavorando in serie da 8 a 12 ripetizioni. Sollevare carichi pesanti e sfidare i limiti del tuo corpo causa microtraumi e infiammazioni nel tessuto muscolare ed esaurisce le tue scorte di glicogeno (carboidrati).Come parte del processo di riparazione, ecco che si verifica la sintesi proteica muscolare , che ricostruisce il tessuto muscolare rendendolo più forte e più grande di prima. In questo modo, la volta successiva in cui i muscoli verranno esposti agli stessi stimoli di allenamento, sapranno gestirli meglio.Perché è importante sapere tutte queste cose? Perché, per ottenere risultati, devi avere l'energia necessaria a sollevare pesi. Se i pesi che stai sollevando non sono abbastanza pesanti, o se non riesci a completare il numero necessario di ripetizioni e serie, o il volume totale, probabilmente non sottoporrai i muscoli a uno stimolo di allenamento sufficiente.Di conseguenza, il processo ipertrofico che tanto desideri non si verificherà e non avrai alcuna crescita muscolare.Quindi, se vuoi sviluppare la massa muscolare, dovrai usare la tua energia per sollevare i pesi. Correre prima del sollevamento pesi esaurirà le scorte di energia circolanti che ti servono per lavorare con i carichi pesanti. Inoltre, il movimento ripetitivo della corsa riduce l'efficacia delle contrazioni muscolari. Questo significa che ti stanchi e che le contrazioni muscolari sono meno efficaci. Secondo uno studio del 2016 pubblicato sul Journal of Strength and Conditioning Research, anche la postura potrebbe risentire negativamente della fatica e delle contrazioni ripetitive necessarie per una corsa. I ricercatori hanno esaminato gli effetti di una corsa sul tapis roulant a intensità aerobica moderata prima dello svolgimento di esercizi di resistenza di stile ipertrofico. Misurando il tasso di sforzo percepito (RPE) e le ripetizioni completate, oltre ad altre metriche per stabilire gli effetti,hanno scoperto che il numero totale di ripetizioni e la potenza e la velocità media erano notevolmente ridotti nel gruppo di persone che aveva svolto attività cardio prima del sollevamento pesi. Il loro RPE, inoltre, era più elevato anche con un volume inferiore.Se il tuo principale obiettivo è lavorare su forza e resistenza, svolgi esercizi aerobici dopo l'allenamento. È meglio, però, puntare su un'attività leggera. Esagerare dopo aver allenato le gambe o il corpo in modo intenso non farà altro che aumentare la quantità di tempo necessario per il recupero. Idealmente, cerca di evitare il cardio sia prima che dopo i pesi.