Tre modi per evitare le irritazioni durante l'allenamento

Tre modi per prevenire le irritazioni da sfregamento quando ti alleni
Sport e attività
Le irritazioni da sfregamento possono affliggere atleti di ogni corporatura, ma esistono tecniche per prevenire il problema. Con capi di abbigliamento e prodotti adatti, puoi muoverti liberamente senza il timore di irritazioni.
Quando sei nel pieno dell'allenamento, con il corpo ricoperto di sudore, provi una sensazione incredibile anche se i muscoli bruciano. Ma c'è un altro tipo di bruciore difficile da sopportare, talmente irritante che potrebbe farti rinunciare del tutto all'allenamento (e ai suoi vantaggi): le irritazioni da sfregamento si possono verificare ovunque si combinino umidità e attrito. Pizzicano e bruciano, e la pelle si arrossa e fa male. C'è, per fortuna, una buona notizia: è un problema comune e, soprattutto, puoi evitarlo.
Queste irritazioni di solito si manifestano su parti del corpo che tendono a sfregarsi tra loro, ad esempio cosce, ascelle e inguine. Anche se è più diffuso tra chi è sovrappeso, questo fenomeno può colpire persone con ogni tipo di corporatura, soprattuto quando si allenano e se fa caldo. Ma abbiamo alcuni consigli per alleviare il problema o addirittura eliminarlo, così potrai tornare a correre, pedalare e fare trekking per tenerti in sempre forma.
I tre consigli ideali per prevenire le irritazioni da sfregamento
1.Scegli l'abbigliamento e gli accessori giusti
Opta per un abbigliamento su misura e con cuciture lisce, per evitare attriti con la pelle. L'ideale è una vestibilità avvolgente, soprattutto per le irritazioni nell'interno coscia. Prediligi tessuti con proprietà traspiranti. Evita il cotone, che assorbe l'umidità e peggiora le irritazioni. Scegli invece tessuti Dri-FIT Nike, studiati per disperdere l'umidità e favorirne la rapida evaporazione. Ecco alcuni articoli che potrebbero essere utili:
- Un paio di leggings o shorts con fodera a compressione. Tights a compressione, e leggings e shorts con fodera a compressione evitano lo sfregamento delle cosce e di conseguenza le irritazioni. È importante però mantenere la pelle asciutta. In questo i tessuti traspiranti possono essere validi alleati, così come polveri e deodoranti.
- Intimo traspirante. L'inguine è un punto molto soggetto alle irritazioni da sfregamento, eppure quasi nessuno pensa di indossare capi speciali per evitarle. Se la biancheria intima in cotone crea irritazioni inguinali, passa a un tessuto misto sintetico che sia traspirante.
- Un reggiseno sportivo su misura. Trovare la misura giusta è indispensabile per prevenire le irritazioni sotto le ascelle, soprattutto se scegli un reggiseno sportivo sostenitivo, ad esempio con ferretto. Assicurati che tra spalline e spalla passino comodamente due dita e che la fascia rimanga in posizione quando sollevi le braccia. Evita modelli con cuciture che stringono e scegli tessuti morbidi ma resistenti. Se non sai qual è la misura giusta, è meglio prenderla prima di ordinare un reggiseno online.
- Un paio di scarpe su misura: le irritazioni sul tallone sono comuni e possono provocare vesciche dolorose. Per evitare il problema, cerca un paio di sneakers con una calzata perfetta fin da subito. Provale di sera, quando i piedi sono più gonfi, e indossando gli stessi calzini traspiranti che userai in allenamento. Poi provale durante la corsa o il jogging, per avere la certezza che non sfreghino contro il piede.
2.Lubrifica la pelle
Creme, oli e altri lubrificanti per la pelle possono essere utili per formare uno strato protettivo nelle aree soggette a sfregamento. Prodotti come la vaselina, ad esempio, possono creare una superficie liscia che riduce l'attrito. Esistono anche appositi stick e creme in un formato comodo da portare con te e che potrai applicare durante la giornata. Attenzione soltanto a evitare prodotti con fragranze e principi attivi che possono irritare la pelle.
3.Pelle fresca e asciutta
Per prevenire le irritazioni, considera l'idea di allenarti in un ambiente chiuso e climatizzato, e anche di cambiarti a metà allenamento per indossare vestiti asciutti. Potresti anche provare antitraspiranti e polveri che mantengano la pelle asciutta nelle zone soggette a sfregamento.
Guarire dalle irritazioni
Non insistere con l'esercizio fisico se le irritazioni ti causano dolore: è un problema cutaneo che peggiora nel tempo. Correggi piuttosto l'abbigliamento per ridurre l'attrito oppure cambiati e indossa vestiti asciutti. Se le irritazioni si aggravano, esistono alcuni trattamenti domestici:
- Prima di andare a dormire, stendi sulla zona interessata un velo di unguento come una pomata a base di vitamine A e D, aloe vera, olio di cocco, burro di karitè o petrolato
- Se la pelle ti dà prurito, prova ad applicare amido di mais, che può anche contribuire a prevenire irritazioni future
- Applica aria fredda o ghiaccio sulla zona interessata
- Evita di toccare la pelle infiammata e indossa indumenti morbidi e non aderenti fino a quando non guarisce
- Non usare saponi o lozioni con fragranze o principi attivi che possono irritare
- Evita le attività che causano attrito fino a quando il rossore non scompare
Quando consultare un medico
Le irritazioni da sfregamento, che i dermatologi chiamano intertrigine, sono lesioni della pelle. Se non vengono trattate, possono aggravarsi e portare a piaghe e sanguinamento. Nella maggior parte dei casi i trattamenti domestici alleviano l'infiammazione, ma se non passa, l'eruzione può favorire la proliferazione di batteri e funghi. Se soffri molto o l'infezione ti preoccupa, è consigliabile rivolgerti a medici o dermatologi di fiducia. La prescrizione di un trattamento antibiotico o antimicotico orale o topico dovrebbe risolvere il problema.
Domande frequenti
Come fanno i runner a prevenire le irritazioni da sfregamento?
I runner spesso indossano capi aderenti, ad esempio tights a compressione oppure apposite fasce per le cosce, che impediscono l'attrito. C'è inoltre chi applica lubrificanti o polveri come misura preventiva. Anche indossare l'abbigliamento giusto è fondamentale, quindi assicurati di scegliere tessuti comodi che mantengano la pelle fresca e asciutta, per correre senza rischiare irritazioni.
Il deodorante può prevenire le irritazioni da sfregamento?
Un deodorante con antitraspirante può aiutare a mantenere asciutta la pelle e ridurre così le irritazioni. Puoi anche provare ad applicare un antitraspirante su zone diverse dalle ascelle, ad esempio sull'interno coscia. Se funziona, questo sistema può essere più conveniente rispetto all'acquisto di un prodotto specifico.