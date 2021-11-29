Tre modi per evitare le irritazioni durante l'allenamento

Quando sei nel pieno dell'allenamento, con il corpo ricoperto di sudore, provi una sensazione incredibile anche se i muscoli bruciano. Ma c'è un altro tipo di bruciore difficile da sopportare, talmente irritante che potrebbe farti rinunciare del tutto all'allenamento (e ai suoi vantaggi): le irritazioni da sfregamento si possono verificare ovunque si combinino umidità e attrito. Pizzicano e bruciano, e la pelle si arrossa e fa male. C'è, per fortuna, una buona notizia: è un problema comune e, soprattutto, puoi evitarlo.

Queste irritazioni di solito si manifestano su parti del corpo che tendono a sfregarsi tra loro, ad esempio cosce, ascelle e inguine. Anche se è più diffuso tra chi è sovrappeso, questo fenomeno può colpire persone con ogni tipo di corporatura, soprattuto quando si allenano e se fa caldo. Ma abbiamo alcuni consigli per alleviare il problema o addirittura eliminarlo, così potrai tornare a correre, pedalare e fare trekking per tenerti in sempre forma.