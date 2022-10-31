Come riparare una zip
Cura dei prodotti
Quando si rompe una zip è sempre spiacevole e spesso, a causa di ciò, smettiamo di utilizzare un indumento che amiamo. Scopri come ripararla con questi consigli.
Forniture
- Detersivo per piatti, vaselina o un lubrificante per zip
Strumenti
- Bastoncino di grafite o matita n. 2
- Pinzette
- Batuffolo di cotone o panno
- Straccio
- Pinze ad ago
- Un cursore nuovo (opzionale)
Se mentre stai per chiudere la zip di una giacca ti accorgi che non si aggancia o, peggio ancora, che c'è un buco dove dovrebbe essere chiusa, non preoccuparti. Certo, una zip rotta è frustrante, ma è un problema risolvibile. Con gli strumenti giusti e qualche trucchetto, puoi riparare una zip rotta in autonomia.
Per riuscire a farlo, è utile sapere prima di tutto come funziona. Ecco i componenti principali:
- Il cursore è il meccanismo che si muove lungo i denti della zip e che li unisce.
- Il tiretto è il gancetto che si usa per spostare la zip verso l'alto e verso il basso.
- I denti sono i perni in plastica o metallo lungo la zip che la tengono insieme.
- Il fermo superiore e il fermo inferiore sono i pezzi di plastica o metallo nella parte superiore e inferiore della zip che impediscono al cursore di oltrepassare le estremità della zip stessa.
Alcune zip hanno un meccanismo più complesso per il fermo inferiore, che comprende un blocchetto su un lato e uno spillo sul lato opposto. Questo dispositivo è più complesso rispetto al fermo inferiore standard, quindi è meglio non rimuoverlo per riparare la zip (tuttavia, è possibile rimuovere i fermi superiori per accedere ai componenti rotti).
Ecco alcuni consigli per riparare una zip rotta.
Se la zip è bloccata
In primo luogo, evita di tirare con forza la zip, perché rischieresti di danneggiare i denti inavvertitamente. Controlla che non vi sia nulla di incastrato nella zip, ad esempio tessuto o filo. Utilizza le mani o delle pinzette per rimuovere eventuali oggetti che bloccano la zip.
Se non vi sono ostruzioni evidenti, lubrifica i denti con un bastoncino di grafite o una matita n. 2 per consentire al cursore di muoversi liberamente. È sufficiente strofinare un bastoncino di grafite sui denti intorno al cursore, quindi muovilo delicatamente fino a farlo scorrere nuovamente.
Se la zip rimane bloccata, mescola alcune gocce di detersivo per piatti con acqua e applica la soluzione lubrificante sul cursore della zip e sui denti utilizzando un batuffolo di cotone o un panno. Tira delicatamente il cursore per verificare se si muove.
Anche la vaselina può fungere da lubrificante per zip. Applicala con moderazione lungo i denti della zip intorno al cursore. Ne basta una piccola quantità pari a una noce. Aiutati con un batuffolo di cotone o un cotton fioc. In alternativa, per pulire e lubrificare i denti puoi utilizzare un lubrificante per zip.
Se la zip non si aggancia
A volte, quando tiri il cursore la zip non si aggancia. Ciò può verificarsi in presenza di denti difettosi, di un cursore usurato o di componenti sporchi. In tal caso, procedi in questo modo
- Assicurati che i denti siano allineati.
Inizia ispezionando i denti per verificare che non siano danneggiati. Se i denti sono piegati, raddrizzali con le dita (per i denti in plastica) o con pinze ad ago (per i denti in metallo).
- Ripara il cursore, se necessario.
Se questo non risolve il problema, controlla che il cursore non presenti segni di usura. Con l'uso ripetuto, il cursore può iniziare ad allargarsi, causando la rottura della zip.
In primo luogo, mentre il cursore è ancora sulla zip, verifica che entrambe le aperture (ciascuna estremità in cui si infilano i denti) siano della stessa dimensione. Se una delle due aperture è troppo larga, non sarà in grado di stringere correttamente i denti. Utilizza delle pinze per premere delicatamente su ciascuna apertura, fino a riportarla alla dimensione originale. Inoltre, puoi posizionare il cursore tra le pinze e stringerlo verso l'interno per comprimerlo.
Se non riesci a riparare il cursore nella sua sede, rimuovi i fermi superiori afferrandoli con le pinze e tirando. Quindi, fai scorrere il cursore fuori dalla zip ed esaminalo. Se il cursore appare deformato e non è possibile riportarlo alla sua forma originale, puoi acquistarne uno nuovo in un negozio di tessuti oppure online.
Per sostituire il cursore, infila i denti superiori di entrambi i lati della zip nel cursore. Quindi, fallo scorrere verso l'alto e verso il basso per assicurarti che funzioni. Sostituisci i fermi superiori. Posiziona ogni pezzo nella posizione originale e quindi premi saldamente con delle pinze per fissarlo. Muovilo un po' per assicurarti che sia ben fissato.
- Pulisci i componenti.
Se la zip è sporca, è probabile che non si chiuda. Diluisci alcune gocce di detersivo per piatti in acqua. Immergi uno straccio nella soluzione e strofinalo lungo tutta la zip, sia sul lato anteriore che su quello posteriore. Quindi, prova a far scorrere il cursore.
Se hai ancora problemi a chiudere la zip o a spostare il cursore, probabilmente dovrai portare il tuo capo in un negozio di riparazioni sartoriali.
Se la zip non rimane chiusa
Se la zip non rimane chiusa, prova a riparare i componenti con i consigli riportati sopra. Ma se l'indumento ti serve urgentemente, questa soluzione rapida può fare al caso tuo come rimedio temporaneo. Infila una graffetta nel cursore della zip come tiretto. Quindi, chiudi la zip verso l'alto e aggancia l'altro lato della graffetta al dispositivo di fissaggio. In questo modo puoi tenere in posizione la zip fino a quando avrai modo di ripararla o sostituirla.
Testo a cura di Hannah Singleton