Come pulire i guanti da football americano
Cura dei prodotti
Erba, fango, sudore: i guanti da football americano vedono di tutto. Approfitta di questi consigli per rinfrescare il tuo paio di guanti in vista della prossima partita.
Forniture
- Detersivo o sapone delicato
- Bicarbonato di sodio (facoltativo)
Strumenti
- Panno per la pulizia (facoltativo)
Per chi gioca, i guanti da football americano sono un accessorio versatile: proteggono le mani durante i tackle e migliorano la presa durante il lancio e la ricezione della palla. Tuttavia, dopo giorni di partite e allenamenti, può capitare che si sporchino di erba, sudore e fango.
Proprio come per le divise da football americano, è importante pulire regolarmente i guanti per prolungarne la durata e mantenerli in buone condizioni. Tuttavia, a causa del materiale aderente che ti aiuta ad afferrare la palla, è meglio non metterli in lavatrice: il lavaggio a mano è l'opzione più delicata e sicura. Continua a leggere per scoprire come pulire i guanti da football americano in modo che non perdano la presa.
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Come pulire i guanti da football americano
1.Controlla le istruzioni di pulizia sui guanti
Prima di lavare i guanti, controlla sull'etichetta le istruzioni di pulizia fornite dal produttore. Molti marchi consigliano di lavarli a mano perché i palmi sono rivestiti di pelle o di una miscela adesiva di poliestere e silicone che può perdere la presa con un lavaggio aggressivo.
Alcuni guanti si possono mettere in lavatrice, ma in caso di dubbi ti consigliamo il lavaggio a mano. È possibile che l'etichetta specifichi anche una temperatura di lavaggio ideale. In caso contrario, usa acqua fredda o tiepida.
Se hai un paio di guanti da football americano Nike, lavali a mano seguendo la procedura riportata qui sotto.
2.Rimuovi eventuali residui di sporco
Prima di lavare i guanti, rimuovi lo sporco in eccesso o puliscili con un panno umido.
3.Riempi una bacinella con una soluzione detergente delicata
A questo punto, prepara una soluzione di lavaggio specifica. Riempi il lavello o una bacinella con acqua tiepida o fredda (o alla temperatura indicata dalle istruzioni del produttore). Poi aggiungi un cucchiaio di sapone o detergente delicato e mescola per distribuirlo in modo uniforme.
4.Immergi i guanti e strofina delicatamente
Immergi completamente i guanti nella soluzione e lasciali in ammollo per alcuni minuti. Quindi, strofina delicatamente con le dita il dorso e il palmo dei guanti. Presta attenzione a eventuali materiali delicati o elementi specifici, come il cinturino da polso.
5.Risciacqua
Tira fuori i guanti dal lavello o dalla bacinella, che poi svuoterai e riempirai con acqua fredda e pulita. Sciacquali fino a eliminare tutti i residui di sapone. In alternativa, puoi sciacquare i guanti sotto il rubinetto con acqua corrente fredda, fino a quando non diventa limpida.
6.Lascia asciugare all'aria
Strizza delicatamente l'acqua in eccesso e appendi i guanti ad asciugare all'aria. Non usare mai un'asciugatrice, poiché il calore potrebbe danneggiare il tessuto e ridurre la presa.
Come pulire i guanti da football americano se puzzano
Se hai seguito i passaggi riportati sopra e i guanti hanno ancora un cattivo odore, aggiungi questo passaggio extra.
Immergi i guanti in una soluzione di bicarbonato di sodio
Riempi la bacinella con acqua tiepida e aggiungi quattro cucchiai di bicarbonato. Mescola l'acqua finché il bicarbonato non si è completamente sciolto. Quindi, immergi i guanti e lasciali a bagno per un'ora al massimo. Sciacquali sotto l'acqua fredda per rimuovere la soluzione.
Questo trucco può anche aumentare la brillantezza dei guanti bianchi nel caso in cui siano sporchi o macchiati.
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Domande frequenti
Va bene lavare i guanti da football americano in lavatrice?
Ti consigliamo di lavare sempre a mano i guanti da football americano Nike. Il movimento della lavatrice può danneggiare il tessuto, in particolare la pelle o il poliestere aderente sul palmo.
Se opti comunque per il lavaggio in lavatrice, seleziona un ciclo a freddo con centrifuga delicata. Puoi proteggerli ulteriormente mettendoli al rovescio e dentro un sacchetto a rete o una federa prima di inserirli in lavatrice.
I guanti da football americano vanno nell'asciugatrice?
Non usare l'asciugatrice per questa tipologia di guanti, poiché il calore potrebbe danneggiare il tessuto e ridurre la presa. Invece, asciugali all'aria.
Con quale frequenza vanno lavati i guanti da football americano?
Lavaggi troppo frequenti possono ridurre la durata di questi guanti e causare una rapida usura del tessuto. Lavali solo se necessario, quando sono sporchi o sudati. L'ideale sarebbe una volta alla settimana o meno, se possibile.
Per mantenere i guanti puliti più a lungo, lasciali asciugare all'aria dopo l'uso invece di infilarli nella borsa da palestra.
Testo a cura di Hannah Singleton