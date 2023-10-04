Quattro semplici passaggi per pulire gli occhiali da sole

Nel tempo, gli occhiali da sole raccolgono polvere, sudore, sporcizia e residui vari, ma con le giuste tecniche di pulizia possono tornare come nuovi. Anche tu pulisci gli occhiali con l'angolo della t-shirt? Sarà anche rapido e comodo, ma questo metodo è tutto fuorché ideale. Per una pulizia perfetta, bastano pochi ingredienti: un panno in microfibra, del sapone per piatti e un po' di acqua corrente.

Dedicare qualche minuto a pulire bene gli occhiali da sole ti aiuterà a evitare danni e graffi involontari e a proteggere il rivestimento anti-UV. Segui questi semplici consigli per pulire perfettamente occhiali di ogni tipo, dai modelli per la luce blu a quelli da sole polarizzati.

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