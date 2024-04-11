Come prendere le misure della mano per trovare la taglia dei guanti

Le taglie dei guanti possono variare in base al design e all'uso che intendi farne. I guanti da training Nike, per esempio, sono un po' più piccoli dei modelli da running.

I guanti da running Nike di taglia S da donna sono pensati per mani con una circonferenza che va dai 18 ai 19 cm circa; la M, invece, è ideale per circonferenze tra i 19 e i 20 cm circa; la L, infine, è più adatta a mani con una circonferenza compresa tra i 20 e 21 cm circa.

I guanti da running Nike di taglia S da uomo sono pensati per mani con una circonferenza che va dai 18 ai 20 cm circa; la versione M è adatta a mani con una circonferenza di 20-22 cm circa, mentre la L è ideale per mani con una circonferenza tra i 22 e 23 cm circa.

I guanti da running Nike unisex tendono a vestire un po' più grandi: la S/M è pensata per mani con una circonferenza di 23-24 cm circa, mentre la M/L per mani con una circonferenza compresa tra i 24 e i 25 cm circa.

I guanti devono essere confortevoli, né troppo larghi, per evitare che si sfilino o si arriccino, né troppo stretti, poiché potrebbero fermare la circolazione del sangue. In ogni caso, ci sono alcuni piccoli dettagli da tenere a mente.

I guanti da golf, per esempio, sono pensati per essere ben aderenti, mentre quelli da portiere per lasciare un po' di respiro alle mani. I guanti Nike sono progettati per offrire flessibilità e comfort, grazie a caratteristiche come la tecnologia traspirante Nike Dri-FIT, allo strato isolante foderato in fleece e alle fascette regolabili sui polsini, che ti permettono di personalizzare la vestibilità.