Come prendere le misure della testa per scegliere i cappelli

Come prendere le misure della testa per trovare la taglia del cappello
Guida all'acquisto
Scopri come prendere le misure della testa per trovare la taglia dei cappelli Nike più adatta a te.
Esistono tanti tipi di cappelli, dai modelli da running ai comodissimi berretti e non solo. E per ottenere il massimo in termini di comfort e vestibilità, devi conoscere la taglia giusta da indossare.
Ti starai chiedendo: "E come capisco qual è la taglia giusta per i cappelli?". Ci pensiamo noi: in questa guida, ti spiegheremo come misurare la testa in modo accurato e come usare quel dato per scegliere il cappello Nike perfetto.
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Obiettivo n. 1: prendere la misura della testa
1. Per trovare la taglia dei cappelli che fa per te, inizia misurando la circonferenza della testa con un metro a nastro, che avvolgerai intorno alla fronte, 2,5 cm circa sopra le sopracciglia.
2. Per prendere delle misurazioni accurate, devi avvolgere il nastro appena sopra le orecchie e poco sotto il punto più sporgente del cranio.
Se non hai un metro a nastro, puoi seguire le stesse istruzioni usando un pezzo di spago, che poi misurerai con un righello. Prendi nota del numero: questa misurazione corrisponde alla circonferenza in centimetri della testa.
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Obiettivo n. 2: trovare la taglia dei cappelli Nike giusta
Confronta la misura che hai appena preso con la tabella delle taglie dei cappelli Nike per determinare la taglia adatta a te. Ad esempio, se la circonferenza della tua testa è di 56 centimetri, dovrai prendere una taglia 7, che viene considerata una S/M.
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Cosa significa la dicitura "taglia unica"?
Alcuni cappelli Nike, come i berretti e altri modelli, sono prodotti in un'unica taglia. I cappelli in taglia unica solitamente sono adatti a circonferenze craniche che vanno dai 54 ai 61 centimetri. I berretti di solito sono elasticizzati e questo li rende adatti a teste di misure diverse. Alcuni modelli presentano fascette con fibbie o con chiusura a pressione, che ti permettono di personalizzare la vestibilità.
Testo a cura di Jessica Murri