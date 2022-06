Come misurare in maniera accurata il piede per trovare la misura delle scarpe

Quando ricevi il tuo nuovo paio di scarpe, è importante provarle e assicurarti che calzino perfettamente. Indossale e vai a fare una passeggiata o una corsetta, su un tapis roulant o all'aperto. Per i clienti negli Stati Uniti, Nike prevede una politica dei resi di 60 giorni (si applicano alcune restrizioni), consentendoti di provare le tue nuove scarpe prima di prendere una decisione.

La prima volta che provi le scarpe, verifica di avere spazio sufficiente in punta per muovere e allungare le dita. Poi fai qualche passo. Assicurati che il piede non scivoli fuori dalla scarpa e che il collare non sfreghi contro la caviglia. In entrambi i casi, la scarpa non è adatta al tuo piede. Inoltre, è consigliabile fare una passeggiata o una corsa più lunghe per assicurarti che le scarpe siano dotate di ammortizzazione e supporto sufficienti. Verifica che la scarpa non ti stringa in alcun punto, dato che ciò potrebbe causare fastidi nel lungo termine. Verifica anche che la larghezza sia corretta.

Quando acquisti un nuovo paio di scarpe, non contare sul fatto che, col tempo, si ammorbidiranno: basati invece sulla sensazione che provi la prima volta che le indossi. Se hai dei dubbi sulla calzata, restituisci le scarpe e prova un'altra misura o un altro modello. Trovare la misura giusta è importante.