Come piegare gli shorts per risparmiare spazio

Tre consigli per piegare gli shorts e risparmiare spazio
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Se pieghi gli shorts nel modo corretto occupi meno spazio nell'armadio, in valigia o nel cassetto, ed eviti di sgualcirli. Ecco alcuni semplici suggerimenti per piegare i tuoi shorts.
Grazie alla varietà di modelli da usare tutti i giorni, gli shorts sono molto versatili e spesso diventano il capo "jolly" del tuo guardaroba. Questo significa che, nel tempo, si accumuleranno, diventando ingombranti. Se impari a piegarli nel modo giusto, potrai organizzare al meglio lo spazio che hai a disposizione, che sia nell'armadio, nel cassetto o in valigia. Scopri alcuni consigli per piegare gli shorts e risparmiare spazio, partendo dalle basi.
1. Come piegare gli shorts in tre semplici passi
Piegare gli shorts può essere una cosa molto semplice se segui questi tre passi:
- Per evitare grinze, scrollali bene prima di piegarli. Distendi eventuali pieghe e sgualciture.
- Appoggiali su una superficie o tienili sollevati davanti a te, poi piegali a metà lungo la cucitura verticale.
- Piega la parte inferiore su quella superiore.
Con queste semplici mosse, che valgono per qualsiasi modello, gli shorts occupano davvero poco spazio e possono essere facilmente messi in valigia o infilati in un cassetto.
2. Come riporre gli shorts
Ecco due modi molto efficaci per mettere a posto gli shorts una volta che li hai piegati:
- Disponili uno sopra l'altro formando una pila.
- Disponili uno a fianco all'altro, formando una fila: così quando apri il cassetto potrai vederli tutti.
Suggerimento: quando impili gli shorts, usa questo trucco per evitare che la pila si rovesci. Sovrapponili sistemandoli in senso alternato. Ad esempio, se il primo paio di shorts della tua pila ha la cintura a ore 12, il secondo dovrà averla a ore sei, e così via, alternandoli. In questo modo non cadranno.
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3. Come piegare gli shorts prima di un viaggio
Per ottimizzare lo spazio in valigia, arrotola con cura gli shorts. Ecco come:
- Scrollali o distendi eventuali pieghe o sgualciture del tessuto.
- Piegali a metà in senso verticale, lungo la cucitura centrale.
- Partendo dal basso, arrotolali fino alla cintura, in modo da formare un cilindro compatto.
Testo di Lesly Gregory