Come piegare gli shorts per risparmiare spazio

Grazie alla varietà di modelli da usare tutti i giorni, gli shorts sono molto versatili e spesso diventano il capo "jolly" del tuo guardaroba. Questo significa che, nel tempo, si accumuleranno, diventando ingombranti. Se impari a piegarli nel modo giusto, potrai organizzare al meglio lo spazio che hai a disposizione, che sia nell'armadio, nel cassetto o in valigia. Scopri alcuni consigli per piegare gli shorts e risparmiare spazio, partendo dalle basi.