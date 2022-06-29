Quante volte hai provato a eliminare le bevande gassate dalla tua dieta, a ridurre il tempo trascorso davanti agli schermi o a smettere di addormentarti davanti alla TV accesa? E quanto te la sei presa per ogni fallimento?



Se la tua risposta è "spesso", è il momento di adottare un approccio completamente nuovo per impedire che le cattive abitudini vanifichino i tuoi obiettivi di benessere.



"Non puoi costringerti a cambiare i comportamenti sbagliati", afferma Wendy Wood, PhD, rettore e docente di psicologia e business presso la University of Southern California. Wood conduce da decenni ricerche sul modo in cui si creano e si modificano le abitudini, e all'argomento ha anche dedicato il libro Good Habits, Bad Habits: The Science of Making Positive Changes That Stick. L'autocontrollo e la forza di volontà tendono sempre ad affievolirsi. Secondo Wood, per interrompere il ripetersi di routine sbagliate, bisogna andare alla radice e agire sulla mente.



Il nostro cervello non distingue tra buone e cattive abitudini, come un'attività fisica regolare e il vizio del fumo. È la teoria di Judson Brewer, MD, PhD, direttore di ricerca e innovazione presso il Brown University Mindfulness Center e autore di The Craving Mind. "C'è sempre qualcosa, un 'trigger', che spinge il nostro cervello a suggerirci un determinato comportamento, che è associato a una forma di ricompensa", spiega Brewer, Ci prepariamo a una riunione (trigger), beviamo una bevanda gassata (comportamento) e otteniamo una scarica di zuccheri (ricompensa). Spesso tutto questo accade senza che ci facciamo effettivamente caso.



Per Wood, infatti, circa il 43% dei gesti che facciamo ogni giorno è abituale e inconscio. E se attivare il pilota automatico è perfetto per le buone abitudini, è la cosa peggiore da fare per i comportamenti che vorremmo evitare. Per agire in modo più consapevole e affrontare il problema alla radice, invece di autocommiserarti, segui questo programma di responsabilizzazione in cinque passaggi.