Il modo migliore per lavare uno zaino, in base al materiale
Cura dei prodotti
Uno zaino che ami molto, sicuramente nel tempo si sporcherà. Ecco come lavare lo zaino per farlo sembrare sempre nuovo.
Forniture
- Detersivo per bucato
- Smacchiatore
- Detersivo per i piatti
- Amido di mais (opzionale)
- Prodotto per la pelle (facoltativo)
- Sapone delicato
Strumenti
- Panno o spazzolino da denti
- Aspirapolvere piccolo
- Sacco salva bucato a rete o vecchia federa
- Asciugamano
Se uno zaino fa il suo lavoro, è probabilmente destinato a sporcarsi. Comunque usi il tuo zaino – come sacca da palestra, borsa da lavoro o per infilarci i libri per la scuola – macchie, fuoriuscite di liquidi e cattivi odori sono sempre in agguato. Se vuoi mantenere pulito lo zaino, devi sapere qual è il modo giusto per lavarlo a seconda del materiale di cui è fatto. Dai un'occhiata a questi suggerimenti per (ri)portare il tuo zaino preferito alle sue condizioni originarie.
Come lavare uno zaino in nylon
- Svuotalo completamente e leva eventuali accessori o tasche. Anche questi elementi possono essere lavati, ma è meglio farlo separatamente.
- Apri tutte le zip.
- Metti al rovescio lo zaino ed elimina polvere o altri residui utilizzando un aspirapolvere.
- Pretratta le macchie con uno smacchiatore oppure un detersivo senza candeggina, che applicherai con un panno o uno spazzolino da denti. Lascia agire per circa 30 minuti, poi strofina delicatamente. Sciacqua l'area trattata con acqua fredda.
- Prima di mettere lo zaino in lavatrice, chiudilo in un sacco salva bucato della giusta grandezza o in una vecchia federa. Tutti gli accessori possono essere inseriti in un sacco a rete separato.
- Imposta il ciclo delicato utilizzando solo una piccola quantità di detersivo senza candeggina. L'acqua deve essere fredda.
- Per asciugarlo, appendilo o mettilo in asciugatrice, impostando un ciclo ad aria fredda.
Come lavare uno zaino in tela
Come pulire uno zaino in pelle
- Innanzitutto svuota lo zaino ed elimina eventuali residui o polvere a mano o con un aspirapolvere.
- In caso di macchie incrostate, rimuovile con uno spazzolino da denti morbido. Evita di usare l'acqua, poiché se non è miscelata ad altri detergenti potrebbe danneggiare ulteriormente la pelle.
- Per le altre macchie, usa acqua tiepida e detersivo per i piatti. Applica questa soluzione saponata sulla pelle, tamponandola con un panno pulito, poi rimuovila con un panno umido e lascia asciugare.
- In caso di macchie oleose, può essere utile applicare prima uno sgrassatore o dell'amido di mais secco, ma probabilmente sarà necessario utilizzare comunque la soluzione detergente a base di sapone per completare il lavoro.
- Una volta che il tessuto è pulito e asciutto, applica un prodotto per la pelle sulla parte esterna o sugli inserti in pelle dello zaino per farlo tornare come nuovo.
Può succedere che si formi della muffa sui tessuti in pelle e quindi anche sugli zaini realizzati con questo materiale. In questo caso lo zaino avrà un odore particolare e apparirà scolorito. Innanzitutto elimina la muffa con un panno umido, poi esegui una pulizia profonda con un detergente per pelle.
Come lavare uno zaino in poliestere
Suggerimenti per lavare a mano uno zaino
Ti occorreranno uno spazzolino da denti o una spugna e un sapone neutro. Innanzitutto, assicurati di svuotare tutte le tasche. Quindi, immergi lo zaino in una soluzione di acqua tiepida e sapone oppure agisci solo su specifiche aree usando una spugna. Controlla le istruzioni per sapere se lo zaino può essere completamente immerso in acqua o se deve essere pulito solo a zone.
Una volta che lo zaino è bagnato e insaponato, passa una spugna o una spazzola sulle zone più sporche. Una volta completata l'operazione, asciugalo all'aria aperta evitando la luce diretta del sole; per velocizzare l'asciugatura, lascia tutti gli scomparti aperti.
Domande frequenti
Cosa fare se lo zaino continua ad avere un cattivo odore dopo la pulizia?
Se anche dopo il lavaggio lo zaino fa cattivo odore, applica una miscela di aceto bianco e acqua.
Riempi un flacone spray con aceto e acqua in parti uguali. Nebulizza la soluzione sullo zaino e lascia asciugare completamente. I cattivi odori evaporeranno insieme alla miscela. Per eliminare l'odore residuo di aceto, lava lo zaino in lavatrice o a mano secondo le indicazioni che ti abbiamo dato sopra.
Le zip degli zaini devono essere lavate?
Sì, ma non sempre. Le zip devono essere lavate solo occasionalmente. Puliscile delicatamente con un po' di sapone e acqua tiepida per rimuovere i residui di sporco. Fai attenzione: i movimenti devono essere leggeri e delicati, per evitare di rimuovere l'eventuale rivestimento impermeabile della zip.