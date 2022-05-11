Come lavare correttamente una maglia sportiva

Spesso le maglie sono realizzate in poliestere o tessuti sintetici lavabili in lavatrice, ma alcune hanno lettere o numeri ricamati che richiedono particolare attenzione. In generale, è meglio lavare le maglie sportive o altri capi da allenamento in acqua fredda, ed evitare l'asciugatrice. Ricorda comunque di controllare l'etichetta all'interno dell'indumento per seguire le istruzioni specifiche di lavaggio e asciugatura.

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