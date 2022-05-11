Come lavare correttamente una maglia sportiva

Come lavare una maglia sportiva maleodorante
Cura dei prodotti
Segui questi consigli per lavare con cura una maglia sportiva intrisa di sudore dopo una partita.
Forniture
- Aceto bianco
- Detersivo per bucato
- Bicarbonato di sodio
Strumenti
- Spazzolino da denti pulito
Ti è mai capitato di indossare una maglia sportiva che credevi pulita, per poi accorgerti che puzza ancora dall'ultima volta che l'hai usata? Forse il lavaggio non ha eliminato del tutto i batteri responsabili dei cattivi odori. Per non ritrovarti nuovamente in compagnia di quell'odore acre e sgradevole, segui questi consigli su come lavare correttamente una maglia.
Controlla innanzitutto le istruzioni di lavaggio
Spesso le maglie sono realizzate in poliestere o tessuti sintetici lavabili in lavatrice, ma alcune hanno lettere o numeri ricamati che richiedono particolare attenzione. In generale, è meglio lavare le maglie sportive o altri capi da allenamento in acqua fredda, ed evitare l'asciugatrice. Ricorda comunque di controllare l'etichetta all'interno dell'indumento per seguire le istruzioni specifiche di lavaggio e asciugatura.
CONTENUTO CORRELATO: Come eliminare le macchie di sudore dalle magliette
Come preparare una maglia prima del lavaggio
- Rovesciala. Sarà più facile eliminare le eventuali tracce d'unto o sudore sulla superficie della maglia. Lavare le maglie al rovescio aiuta anche a impedire che eventuali lettere o numeri termoadesivi si stacchino o sbiadiscano in lavatrice. Come precauzione aggiuntiva, metti il capo in un'apposita retina salvabucato prima del lavaggio.
- Lavala in acqua fredda a ciclo delicato. Il lavaggio in acqua fredda aiuta a non far sbiadire o restringere l'indumento, oltre a non rovinare le lettere o i numeri.
- Non usare ammorbidente. L'ammorbidente può impedire al detersivo di penetrare a fondo nelle fibre, dove odori e batteri possono annidarsi.
Usa l'aceto bianco per eliminare gli odori più persistenti
Se c'è un rimedio casalingo per bucato da avere sempre a portata di mano per rimuovere i cattivi odori, è l'aceto bianco. Questa varietà di aceto, che con ogni probabilità hai già in casa, ti permette di pulire praticamente tutto.
Per lavare una maglia, versa una tazza di aceto bianco (circa 240 ml) direttamente nella lavatrice (oppure, se c'è, nella vaschetta della candeggina). Poi aggiungi come sempre il detersivo per bucato. Grazie al suo contenuto di acido, l'aceto bianco non teme rivali nell'eliminare i cattivi odori dai tessuti e non lascia nessun odore.
Se il cattivo odore non scompare nemmeno con questo trattamento, aggiungi mezza tazza (circa 120 g) di bicarbonato direttamente sulla maglia, dopo averla messa in lavatrice, insieme all'aceto e al detersivo. Poi, avvia il ciclo di lavaggio.
Come prelavare e pretrattare le macchie
Se hai a che fare con macchie d'erba, terra o sporco di altro tipo, mettile in ammollo in una soluzione di aceto bianco, acqua e bicarbonato di sodio. Mescola una tazza (circa 240 ml) di acqua con una tazza di aceto, poi aggiungi due cucchiai (circa 15 g) di bicarbonato. Lascia la maglia in ammollo per almeno 30 minuti.
Puoi anche usare prodotti specifici di prelavaggio, che trovi in commercio, per eliminare macchie e cattivi odori. Qualunque soluzione tu scelga per il trattamento, è meglio lasciare a bagno la maglia per almeno 30 minuti prima di metterla in lavatrice.
Per le macchie più ostinate, come quelle d'erba, prova con una soluzione di bicarbonato e aceto in parti uguali, da applicare direttamente sull'area interessata. Usa uno spazzolino da denti pulito per strofinare la soluzione sulla macchia e poi lascia che il tessuto la assorba per almeno un'ora prima di mettere la maglia in lavatrice.
Evita l'asciugatrice
A lungo andare, il calore può danneggiare la maglia e rovinare o staccare le lettere, i numeri o altri dettagli. Se puoi, evita di metterla in asciugatrice. Prova invece a stenderla ad asciugare su una superficie piana.
A prescindere dal sudore...
Ricorda di separare i diversi tipi di capi e di non mettere in lavatrice quelli che hai usato per l'allenamento con asciugamani, capi in fleece o altri materiali lanuginosi. Con l'andare del tempo, lavare l'abbigliamento sportivo insieme a tessuti di questo tipo può portare alla formazione di pelucchi. E ricorda di non esagerare con il detersivo. Usarne di più non renderà più pulita la tua maglia. Anzi, eventuali accumuli di sapone e residui di detersivo potrebbero intrappolare i cattivi odori nelle fibre anche dopo il lavaggio.
Testo di Claire Tak