Il lavaggio a mano è un modo rapido, semplice ed economico per lavare i vestiti, compresi i capi di abbigliamento da allenamento, i reggiseni sportivi, i vestiti che indossi tutti i giorni e gli accessori.

Spesso il lavaggio a mano è indicato nelle etichette di tessuti delicati come seta, cashmere e lana; tuttavia, può essere una buona soluzione anche per molti altri tipi di tessuto, come poliestere e nylon. Essendo più delicato del lavaggio a macchina, può contribuire ad allungare la vita dei tuoi capi.

Quando lavi un capo a mano, non devi preoccuparti degli eventuali strappi che possono verificarsi, ad esempio, in una lavatrice con agitatore. Inoltre, sapere come lavare a mano i vestiti è molto utile se non hai accesso a una lavatrice.

Ecco come lavare a mano i tuoi capi in sei semplici passaggi.