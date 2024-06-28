Lo stile giusto

Non esiste una formula magica per trovare il proprio stile: cambia, si evolve e a volte è completamente diverso rispetto a quello del giorno precedente.
Qualunque sia l'evoluzione del nostro stile, l'importante è indossare capi che ci facciano sempre sentire a nostro agio.
Nike ha trascorso la giornata con tre ragazze, che hanno rivelato alcuni trucchi e suggerimenti per aiutarci a giocare con lo stile abbinando Air Max Dn.
Giocare con gli strati
"Gli strati mettono in risalto il mio outfit: ad esempio, Air Max Dn, jeans baggy e un top corto con il colletto di una camicia che spunta da sotto."
Libera la tua creatività con gli strati e all'improvviso quel top (o gonna, pantaloni, qualsiasi cosa!) nascosto in fondo all'armadio diventa perfetto per mille outfit diversi.
"Amo lo stile sportivo di Air Max Dn", ci ha detto Sophie. Aggiunge una camicia sotto una t-shirt ampia o un accessorio in tinta con le scarpe, e il gioco è fatto: il look è perfetto.
La moodboard di Funmi
"Il mio stile è super colorato. Direi che amo esagerare."
Funmi ha detto a Nike che Air Max Dn le dà la sensazione di camminare sulle nuvole. Beh, allora non può certo mancare un arcobaleno di colori."Quando si tratta di stile, non metto limiti alla mia creatività."
Se anche a te piacciono look d'impatto e brillanti, prendi ispirazione da Funmi. Continua a giocare con gli accessori e i colori finché non troverai ciò che ti fa sentire al meglio.
Trova il comfort fuori dalla tua zona di comfort
"Non ho mai visto scarpe per teenager come questa, i lati hanno davvero catturato la mia attenzione. E sono INCREDIBILMENTE comode."
Con un paio di sneakers confortevoli da abbinare in base al mood, creare stili diversi diventa semplicissimo.
"Indosso un po' di tutto, dallo stile streetwear alla moda degli anni Settanta", ci ha detto Bella. Quindi, unisce pantaloni baggy con un top aderente sotto la felpa in fleece, poi completa il look con Air Max Dn per aggiungere comfort e colore.
Il nostro stile è in continua evoluzione: siamo noi a scegliere cosa indossare, oggi, domani e sempre.