Lo stile giusto

Non esiste una formula magica per trovare il proprio stile: cambia, si evolve e a volte è completamente diverso rispetto a quello del giorno precedente.



Qualunque sia l'evoluzione del nostro stile, l'importante è indossare capi che ci facciano sempre sentire a nostro agio.



Nike ha trascorso la giornata con tre ragazze, che hanno rivelato alcuni trucchi e suggerimenti per aiutarci a giocare con lo stile abbinando Air Max Dn.