Come evitare i risvegli notturni secondo i dottori del sonno

Sei andato a letto alle 23 e ti sei alzato alle 7. Sono otto ore. Fantastico! Ma prima di compiacerti troppo sentendoti una persona adulta e responsabile, dobbiamo chiedere: quante volte ti sei svegliato nel corso della notte?



Probabilmente saprai che ogni notte si attraversano più cicli di sonno, che iniziano con il sonno leggero e si fanno progressivamente più profondi, passando infine a quello che viene chiamato sonno REM (Rapid Eye Movement), il tipo che si pensa abbia un impatto sulla memoria e sull'umore. "La maggior parte delle persone si sveglia naturalmente per pochissimo tempo alla fine di ogni ciclo di sonno", afferma Brandon Peters, MD, medico del sonno del Virginia Mason Medical Center e docente presso la Stanford University. Dal momento che ogni ciclo di sonno dura da 90 a 120 minuti, è probabile che ci si muova per un minuto circa tre o quattro volte nel corso di otto ore. Magari ci si gira semplicemente dall'altra parte o si sistemano le coperte, ed è normale anche non ricordarsi di essere svegli. È inoltre perfettamente normale svegliarsi se si deve andare in bagno (abbiamo cercato tutti la strada del bagno a tentoni al buio) o se qualcuno (un bambino, il cane o il partner che russa) fa rumore.