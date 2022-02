Opzioni adatte a te per conservare le scarpe

Un portascarpe ad albero è un ottimo sistema per organizzare le scarpe, oltre che un fantastico complemento d'arredo per un angolo della camera da letto. Ti basta riporvi le scarpe e girarlo per scegliere quali indossare. Se durante la giornata cambi spesso scarpe, passando da quelle da running a quelle da lavoro o da casa, con un portascarpe ad albero le avrai tutte a portata di mano.

Poi ci sono i tendiscarpe, che sono più un accessorio che un vero e proprio portascarpe. La loro forma ricorda una scarpa, ma hanno un perno al centro. Realizzati in legno o in plastica, non solo ti aiutano a mantenere la forma delle scarpe, ma possono anche ridurre la formazione di cattivi odori.

I tendiscarpe sono particolarmente indicati per i mocassini e le scarpe eleganti, o più in generale per i modelli che si deformano se li si calpesta o se li si schiaccia per sbaglio sotto qualcosa di pesante. Inoltre, puoi usarli con la maggior parte dei sistemi più comuni per riporre le scarpe. Per gli stivali, cerca dei tendistivali, che hanno una funzione ancora più specifica, perché permettono di preservare anche la forma del gambale. Sono utili quando riponi le scarpe o gli stivali a terra, dove è più facile che si ribaltino.