Come affrontare l'esclusione dal team secondo la coach Courtney Banghart

Chiedi al coach: "Non mi hanno scelto per la prima squadra. E adesso?"
Coaching
Un giovane cestista ha appena visto i suoi sogni andare in pezzi. Courtney Banghart della UNC sa bene cosa si prova, e ha qualche semplice consiglio.
Chiedi al coach è una rubrica di consigli per aiutarti a mantenere la massima concentrazione.
D:
Ciao coach,
sono sempre stato il migliore in campo. In qualsiasi campo. Ogni volta che giocavo al parco o nella squadra della mia vecchia scuola, ero sempre io a guidare gli altri. Fino a quando la mia famiglia non si è trasferita. Nelle prove per la squadra di basket della mia nuova scuola superiore, tutti gli altri erano più veloci, più forti e semplicemente più bravi di me. Mi sentivo come un pesce fuor d'acqua, e ovviamente non mi hanno scelto. Mi è stato offerto un posto nella seconda squadra, ma temo davvero di non avere più nulla da offrire. Se non gioco con i migliori, posso ancora essere il migliore?
Di colpo solo un "OK"
Cestista, 16 anni
R:
So cosa provi. E intendo nello specifico: proprio come te, ho lasciato una squadra in cui sapevo di meritarmi un posto. Naturalmente, è successo a tanti. Quindi, perché fa così male alle persone come noi?
Per quanto mi riguarda posso dirti che, crescendo, lo sport era tutto per me. La mia prima parola non è stata "mamma" o "papà", è stata "palla". Dico sul serio. Vengo da una cittadina del New Hampshire dove tutti praticavano sport, perché altrimenti non c'erano abbastanza persone per fare le squadre. Ero il tipo di bambina che tornava a casa dall'allenamento di calcio e si metteva a tirare a canestro con i parastinchi ancora addosso. Ho praticato anche skateboard, hockey sul ghiaccio e pattinaggio artistico.
Ma il calcio è stato il mio primo amore, e anche la mia prima delusione.
Quando avevo 9 anni, feci una prova per la squadra di calcio U12. La squadra della mia scuola era la più forte dello stato, quindi ero abituata a vincere. Ero sicurissima che sarei entrata negli U12. Beh, non ce l'ho fatta. All'inizio non potevo crederci, era una cosa che non mi era mai successa prima. Quello che avevo da offrire non era abbastanza, non avevano bisogno di me. L'allenatore disse ai miei genitori che ero molto promettente, ma di statura troppo piccola. Loro tentarono di consolarmi, ma non servì a nulla: ero mortificata.
Come ho superato il problema? Beh, forse non l'ho fatto, altrimenti non ne parlerei con te! Ma ho continuato a giocare, perché in fin dei conti non avevo altra scelta. Anche se ti sembrerà melodrammatico, il punto è che lo sport è sempre stato il modo in cui riesco a trovare il mio posto nel mondo. È tutto ciò che so. Quindi non mi sarei arresa per nessun motivo, e se posso giudicare il tuo carattere in base a un'e-mail di 100 parole, anche tu sei come me.
Avrai sentito parlare di molti giocatori di alto livello che utilizzano questo genere di delusioni come carburante per tornare al meglio, e non posso biasimarli. Le storie vecchio stile di rivalsa nello sport mi piacciono moltissimo. Allenavo una ragazzina, la giocatrice con il punteggio più basso della sua classe. Scrisse quel punteggio sulla sua lavagna come promemoria, e ogni giorno guardava quel numero. Il suo obiettivo era provare che non la rispecchiava. E così finì per giocare più minuti di tutti i suoi compagni di squadra, anche se era solo una matricola. Un approccio che ha funzionato piuttosto bene.
Ecco un altro consiglio: cerca di cambiare la tua personale definizione di "migliore". Dopotutto, esistono molte qualità diverse che rendono un giocatore davvero grande. Certo, c'è il talento puramente fisico, ma c'è anche il tipo di sostegno che puoi offrire alla tua squadra, il collante che rende migliore la vostra cultura collettiva. E poi c'è la grinta: la tua voglia di continuare a dare il massimo e a migliorare, a prescindere da tutto. Quest'ultima dipende solo da te. Ed è il modo migliore per misurare quanto puoi diventare forte.
Cerca di cambiare la tua personale definizione di "migliore". Dopotutto, esistono molte qualità diverse che rendono un giocatore davvero grande.
Sarà la grinta a darti la motivazione per capire come migliorare il tuo gioco e stabilire una serie di obiettivi chiari per raggiungerlo. Fatti qualche domanda per identificare questi obiettivi, poi mettili per iscritto e suddividili in fasi. Assicurati che siano cose che puoi controllare. Entrare nella prima squadra? Non puoi controllarlo. Migliorare i tuoi tiri dalla lunga distanza o la tua abilità in difesa? Questo sì, è nelle tue mani.
Quindi, come puoi liberarti di ciò che non dipende da te? La chiave è "gareggiare e non fare confronti". È una cosa piuttosto difficile: viviamo immersi nei social media, in un mondo di costanti confronti che, a volte, sembra essere progettato apposta per buttarci giù. Ma quando utilizzi le tue energie per metterti a confronto con i tuoi avversari in lotta per la prima squadra, togli energie alla tua competizione con loro. Anche se non hai alcun controllo sul loro gioco, ne hai sul tuo.
In effetti, tutto quello che ti ho chiesto di fare è nel tuo controllo: usa la tua delusione per motivarti, ridefinisci il significato di "migliore" in "chi si impegna di più", datti una serie di obiettivi raggiungibili, smetti di pensare a quelli che ce l'hanno fatta e concentrati, invece, per dare il massimo nella seconda squadra. Sapere di avere tutti gli strumenti necessari per il successo è una gran sensazione. Ora devi semplicemente adoperarli.
Coach Banghart
Courtney Banghart è la Head Coach della squadra di basket femminile della University of North Carolina a Chapel Hill. Precedentemente Head Coach a Princeton, è stata nominata Naismith National Coach of the Year del 2015 e ha allenato la squadra nazionale statunitense femminile U23 nel 2017 in qualità di assistente coach. Cestista di punta del Dartmouth College, Banghart ha stabilito il record, ancora imbattuto, di tiri da tre in carriera nella Ivy League. Inoltre, Banghart fa parte del consiglio di amministrazione della Women's Basketball Coaches Association e dell'NCAA Women's Basketball Oversight Committee.
Invia un'e-mail a askthecoach@nike.com con una domanda su come migliorare il tuo approccio mentale nello sport e nel fitness.
Fotografia: Jayson Palacio
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