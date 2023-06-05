Come abbinare una maglia da baseball Nike

Il baseball è uno sport ideale per intrattenere i tifosi, che amano rilassarsi sugli spalti nei pomeriggi estivi godendosi i nove inning con una bevanda fresca e uno spuntino.

Indossare una maglia da baseball è un ottimo modo per sostenere la tua squadra, proprio come faresti nel caso del basket o del calcio con la relativa maglia. Ma al di là delle partite, è un capo che puoi comunque scegliere anche per l'uso quotidiano. Dopotutto, puoi mostrare quanto ami la tua squadra senza rinunciare allo stile: con un solo look puoi raggiungere entrambi gli obiettivi.

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Per i weekend all'insegna del relax o le feste estive, una maglia da baseball è un'opzione che spesso non si considera, ma che può aggiungere un tocco sportivo ai tuoi outfit. Se sei a corto di idee per gli abbinamenti, puoi provare uno di questi look.

In questo articolo ti suggeriamo cinque outfit che vedono protagonista la tua maglia da baseball, sempre con un occhio rivolto allo stile. Le idee che ti proponiamo sono perfette anche per fare il tifo il giorno della partita, ma puoi benissimo indossare la maglia da baseball della tua squadra preferita anche quando non sei allo stadio.

Con questi outfit potrai tifare la tua squadra con stile in ogni situazione: in tribuna ma anche con gli amici al bar una volta concluso il campionato.