L'ammortizzazione supplementare nelle calze da trekking può ridurre la pressione sui piedi sulle lunghe distanze e mantenerti al caldo nella stagione fredda, ma le calze da alpinismo o con ammortizzazione completa tendono a essere più spesse e possono farti sudare. Le calze senza ammortizzazione sono ideali per i giorni più caldi. Le calze con ammortizzazione ultraleggera offrono una certa ammortizzazione intorno ai punti di pressione, ma sono comunque più traspiranti che calde. Le calze con ammortizzazione media sono ottime per le escursioni più lunghe con un clima temperato. Per il trekking, dovresti cercare calze fatte con materiali traspiranti, indipendentemente dal peso, per favorire la traspirabilità.



Il livello di ammortizzazione di cui hai bisogno dipende dalla durata dell'escursione e dal clima. Le calze imbottite sono particolarmente importanti per le escursioni di più giorni, mentre quelle ultraleggere sono indispensabili per i giorni estivi più afosi. Scegli se è più importante che le tue calze restino fresche o ammortizzino l'impatto oppure cerca di trovare un equilibrio tra calore e traspirabilità con una calza leggera o mediamente ammortizzante.