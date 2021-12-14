Gloves Not Gunz: molto di più di un boxing club

Gloves Not Gunz: Più di un club
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Non è mai troppo tardi per dare una svolta alla propria vita, indipendentemente dalla propria storia. Ti presentiamo il club di pugilato che unisce i giovani di Londra attraverso lo sport.
Un piccolo club di pugilato di Croydon, a sud di Londra, sta trasformando la vita di quei ragazzi che stanno cercando di dare una svolta alle loro esistenze. Uno spazio piccolo, afoso ma pieno di orgoglio e con un obiettivo incontestabile: cambiare le vite in meglio. Fondato da Adam Ballard e Ben Eckett all'inizio del 2017, il club Gloves Not Gunz è frutto della loro voglia di vedere un cambiamento nella loro zona dopo una serie di crimini commessi da alcuni ragazzi.
Gloves Not Gunz è per tutti. Ragazzi provenienti da scuole e quartieri diversi, con problemi diversi, si trasformano. Riconoscono le loro differenze, ma le lasciano fuori dalla porta. Questo è uno spazio per divertirsi, imparare qualcosa di nuovo e lasciarsi andare. Ogni piccola vittoria viene riconosciuta e celebrata.
Le difficoltà della vita quotidiana dei ragazzi di South London diventano più gestibili quando sollevano pesi, si allenano su circuiti e imparano esercizi di respirazione. Li aiuta a bilanciare la loro energia dandogli un senso di calma.
"La boxe ha avuto un impatto significativo sulla mia vita. Direi che ha cambiato completamente il modo in cui guardavo tutto. Sono più positivo, più sicuro e ho sicuramente più fiducia in me stesso da quando ho iniziato a praticarla".
In questo Crew Love, conosceremo Precieux Noka e gli altri membri al centro di questa incredibile organizzazione e vedremo come si cambia vita grazie alle sfide della boxe.
Testo: Liz Baldwin
Fotografia: Lauren Maccabee
Animazione: Alice Issac
Video: Ramone Anderson, Jake Gabby