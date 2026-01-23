Quali sono i benefici dell'attività fisica sulla salute mentale?

Il BDNF è legato alla neuroplasticità, ovvero la capacità del cervello di modificarsi per migliorare le prestazioni. Infatti, il BDNF gioca un ruolo importante nella neurogenesi, cioè il processo di crescita di nuove cellule cerebrali.

Come dichiarato dai ricercatori in uno studio del 2018 pubblicato su Frontiers in Neuroscience, "La neurogenesi migliora significativamente le prestazioni cognitive e protegge dai fenomeni neurodegenerativi".



In che modo BDNF, neuroplasticità e neurogenesi migliorano la salute mentale? La neuroplasticità è la capacità del cervello di cambiare. Così, anche se puoi essere geneticamente predisposto a un disturbo mentale, il tuo cervello ha il potere di adattarsi e di modificare formando nuovi percorsi neurali.



I fattori di stress della nostra vita, come un lavoro ad alto rischio, una separazione o le difficoltà economiche, influenzano la plasticità neurale e possono causare depressione e ansia.

Ma questa tendenza può essere invertita. Modificando le abitudini quotidiane, il comportamento e i modelli di pensiero, è possibile creare nuovi percorsi neurali e determinare cambiamenti cerebrali duraturi che migliorano la salute mentale e riducono i livelli di stress.

Vantaggi:

Una routine di allenamento regolare aumenta il BDNF, una proteina che supporta la crescita delle cellule cerebrali e le connessioni neurali per migliorare le prestazioni cognitive e proteggere dalla depressione e dal declino cognitivo.