Vieni a conoscere Zoe Schlacter (they/them), artista e designer che ha collaborato alla collezione Be True 2023. Espressa attraverso motivi geometrici definiti e vivaci grafiche colorate, la prospettiva innovativa di Zoe è una celebrazione delle comunità LGBTQIA+ e delle loro eredità.

I designer Nike Raveena Bhalara (she/her) e Mansoor Amjed (he/him) esamineranno nel dettaglio le scarpe, mentre l'artista Zoe Schlacter svelerà il processo di design e l'ispirazione alla base della collezione.

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