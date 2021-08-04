Courtside a Castel Volturno

Improvvisamente, un trambusto. Nelle vicinanze, un furgone si apre e ne esce di corsa un gruppo di ragazzini diretti verso il campo. Fanno parte della Tam Tam Basketball Academy, e questo campo è la loro casa, con la pioggia e con il sole. Da quando gli abitanti di Castel Volturno si sono trasferiti, la zona ha subito un afflusso di migranti, molti provenienti dalla Nigeria, che si sono rifugiati dove hanno potuto, talvolta anche nelle strutture abbandonate sparse in tutta la cittadina. L'accademia no-profit creata da Massimo Antonelli, residente del luogo e coach, mira a offrire ai bambini della comunità di migranti una base positiva per la crescita e lo sviluppo. Anche il campo è, semplicemente, un luogo splendido dove giocare a basket. "Mi piace giocare qui, dove si sente il rumore del mare", dice Cinzia Orobor, 12 anni. "C'è un'aria più fresca vicino al mare".