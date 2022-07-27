Le migliori attrezzature per l'aerobica acquatica per principianti

Molti runner (o altri atleti che praticano sport ad alto impatto) imparano la corsa in piscina dopo aver subito un infortunio. La corsa in piscina è un'alternativa a basso impatto alla corsa su strada, e può essere benefica per il recupero e la riabilitazione dagli infortuni.

"Indossare una cintura [galleggiante] ti consente di galleggiare nella parte più profonda della piscina e, in molti esercizi, dovrai usare gli addominali profondi per rimanere in posizione verticale", afferma Virden. "Consente inoltre di eseguire movimenti più dinamici in acqua".

Oltre alla corsa e alla camminata in piscina, è possibile provare a fare esercizi pliometrici. Questo tipo di allenamento aiuta a sviluppare potenza ed esplosività e consiste nel saltare per esercitare la massima forza in brevi intervalli di tempo. Sulla terra, i salti pliometrici esercitano una pressione sulle articolazioni, ma in acqua si possono eseguire senza stressare il corpo.

"È possibile fare salti pliometrici nella parte meno profonda della piscina e camminare o correre in quella meno profonda o più profonda, con l'aiuto di una cintura galleggiante", aggiunge Virden. "Si può fare [pliometria] a tutti i livelli, e un principiante avrà semplicemente meno esplosività di chi si allena con i salti. L'acqua è utile per ridurre notevolmente l'impatto sulle articolazioni durante i salti".