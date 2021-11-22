Attrezzatura da yoga indispensabile per principianti

Dieci articoli indispensabili per iniziare a fare yoga
Guida all'acquisto
Prima di iniziare a praticare yoga, devi procurarti un po' di attrezzatura di base ed eventualmente anche alcuni accessori opzionali. Ecco cosa acquistare.
Se stai iniziando adesso a praticare yoga, potresti non sapere che cosa aspettarti, ma sappi che hai davanti un'esperienza di grande spessore. Questa pratica ha una tradizione antica di 5.000 anni e offe molti benefici per la salute fisica e mentale. A mano a mano che imparerai le posizioni dello yoga, ti accorgerai di dormire meglio, ridurrai lo stress, avrai miglioramenti a livello cardiaco e nella resistenza e flessibilità. Tutto questo ti garantirà prestazioni atletiche migliori.
Prima di iniziare una lezione di yoga, hai bisogno di un po' di attrezzatura di base. Inoltre, se vuoi, puoi procurarti un abbigliamento specifico per lo yoga e uno o due accessori opzionali che ti aiuteranno a imparare a muoverti nel modo appropriato. Ecco l'attrezzatura di cui potresti aver bisogno per trarre il massimo vantaggio dallo yoga.
Dieci articoli indispensabili per iniziare a fare yoga
1.Tappetino da yoga
Molti istruttori ti chiedono di portare in classe il tuo tappetino da yoga e te ne servirà uno anche per esercitarti da casa. Un buon tappetino ti garantisce una migliore stabilità nella posizione del cane a testa in giù, in modo da non scivolare e non rischiare di perdere l'equilibrio. I tappetini da yoga fungono anche da ammortizzatori tra il corpo e il pavimento. Che tu sia alle prime armi o abbia anni di esperienza, per scegliere un tappetino adatto alle tue esigenze dovresti prestare attenzione ai seguenti aspetti:
- Spessore: un tappetino sottile aiuta a mantenere l'equilibrio quando serve, mentre uno spesso fornisce maggiore ammortizzazione nelle posizioni in cui le ossa sono a contatto con il pavimento. I tappetini standard hanno uno spessore di circa 3,3 mm e sono una buona via di mezzo, ma, se pratichi a scopo terapeutico, ne puoi scgliere uno spesso circa 6 millimetri. Tieni presente che lo spessore inciderà anche sul peso e sull'ingombro del tappetino che dovrai portare con te.
- Materiale: i materiali usati per realizzare il tappetino ne determinano capacità di trazione, sensazione al tatto, durata e propensione a trattenere gli odori. La maggior parte dei tappetini è realizzata in PVC o gomma. Un tappetino in gomma naturale garantisce una presa perfetta, previene la formazione di odori e rimane fresco al tatto. Inoltre, la gomma e gli elastomeri termoplastici sono più ecologici rispetto al PVC. Potresti prendere in considerazione tappetini fatti con materiali riciclati.
2.Abbigliamento da yoga indispensabile
Quando acquisti abbigliamento da yoga, sceglilo comodo e che segua i tuoi movimenti. Ecco ciò di cui avrai bisogno:
- Pantaloni o shorts: scegli un paio di pantaloni o shorts che ti seguano nello stretching e rimangano fermi per tutta la lezione. Potrebbero fare per te un paio di leggings elasticizzati a quattro vie o un paio di pantaloni jogger, se preferisci una vestibilità più ampia. Se durante la pratica tendi a sudare, sceglili traspiranti, come quelli realizzati in tessuto Nike Dri-FIT. Per quanto riguarda gli shorts, assicurati che siano aderenti o dotati di fodera a compressione, per evitare di scoprire troppo le gambe durante la lezione.
- Reggiseno sportivo: lo yoga è un'attività a basso impatto rispetto a molti altri sport, ma la maggior parte delle donne preferisce comunque un reggiseno sportivo a sostegno leggero o medio.
- Maglie: opta per maglie aderenti per evitare che scivolino via durante un'inversione.
- Fascia: se fai yoga e hai i capelli lunghi, ti serve un elastico o una fascia per tenere i capelli lontani dal viso mentre ti muovi.
- Calze e guanti da yoga: anche se la maggior parte di chi fa yoga pratica a piedi nudi, potresti sentirti più a tuo agio con un paio di calze antiscivolo. Se ti alleni senza il tappetino, le calze e i guanti da yoga sono indispensabili per gli esercizi a terra. Ti danno la stabilità di un tappetino da yoga senza occupare spazio nella borsa.
3.Asciugamano da yoga
Se partecipi a una lezione di hot yoga, power yoga o qualsiasi tipo di yoga che ti faccia sudare, ti serve un asciugamano da yoga per coprire il tappetino. Questo accessorio aiuta ad assorbire il sudore, così non rischierai di scivolare e farti male. Utilizza un asciugamano da yoga e non un normale telo da bagno o da spiaggia. La maggior parte degli asciugamani da yoga è realizzata in microfibra per migliorare la trazione e progettata per evitare l'arricciamento. Puoi spruzzare un po' d'acqua sul tappetino prima della lezione per far sì che l'asciugamano aderisca meglio.
4.Borsa o tracolla da yoga
Se devi trasportare il tappetino da casa alla palestra e viceversa, puoi infilarlo in una borsa o tracolla. In genere, le tracolle costano meno, ma le borse hanno tasche supplementari per il telefono e altri oggetti.
5.Mattoncini da yoga
I mattoncini sono un ottimo accessorio per chi non ha ancora molta flessibilità, perché possono semplificare le varie posizioni. Quando la tua flessibilità sarà migliorata, potrai invece usarli per rendere più complesse le posizioni. Ad esempio, durante un piegamento in avanti, puoi posizionare i mattoncini sotto alle mani per sostenerti più facilmente se non riesci a raggiungere il pavimento, viceversa puoi metterli sotto ai piedi per aumentare la distanza dal pavimento e intensificare lo stretching.
Scegli un mattoncino largo almeno dieci centimetri per garantirti la massima stabilità. Dato che per alcune posizioni ti servono due o tre mattoncini, è opportuno comprarli in set.
6.Coperte da yoga
Le coperte da yoga possono fornire ulteriore supporto e ammortizzazione durante le posizioni da seduti o distesi. Puoi comprare una coperta da yoga o utilizzare una normale coperta che hai a casa, semplicemente piegandola. La coperta potrà anche servire da ammortizzazione per le articolazioni, per sollevare le anche durante le posizioni da seduti e persino per stare più comodi e caldi durante la posizione del cadavere o savasana.
7.Nastri yoga
I nastri o cinture per yoga hanno una fibbia regolabile e ti consentono di ampliare i movimenti e migliorare flessibilità e allineamento. Ad esempio, sono ottimi accessori per aiutare il piegamento in avanti da seduti se non riesci a raggiungere i piedi. Puoi avvolgere il nastro intorno ai piedi e utilizzarlo per uno stretching più profondo. I nastri sono utili anche per aprire le spalle se non riesci a unire le mani dietro alla schiena. E ti permettono di migliorare la stabilità e l'equilibrio in alcune posizioni, come quella della barca.
8.Fasce di resistenza
Se punti a migliorare il più possibile la forza e la resistenza durante la pratica dello yoga, con un set di fasce di resistenza puoi rendere l'allenamento più avanzato. Gli studi dimostrano che queste fasce migliorano la forza proprio come i pesi tradizionali, ma sono più facili da inserire nella pratica dello yoga rispetto ai manubri. Ad esempio, mentre sei nella posizione del tavolino, puoi utilizzare le fasce di resistenza per eseguire dei donkey kick per i glutei.
9.Cuscini bolster da yoga
I cuscini bolster forniscono un supporto maggiore rispetto alle coperte e sono particolarmente utili nelle lezioni di yoga terapeutico o prenatale. Prova un cuscino bolster tondo e uno piatto per scoprire quale dei due è più adatto alle tue esigenze oppure decidi di investire in entrambi. Puoi utilizzare un bolster per appoggiarti mentre fai la posizione del bambino o come supporto nei piegamenti all'indietro o nelle torsioni a terra. Se non hai bisogno spesso di un bolster, possono andar bene anche un cuscino normale o un altro tipo di ammortizzazione.
10.Ruota da yoga
Le ruote da yoga possono essere di aiuto ai principianti, ma puoi anche usarle per rendere più complessi gli esercizi se sei più avanti nella pratica. In genere, le ruote misurano una decina di centimetri in larghezza e hanno un diametro di circa 30 cm. I principianti possono usare la ruota per sostenere la schiena, il collo e la testa nella posizione del pesce. I più esperti, invece, possono utilizzarla per rendere più difficoltosi la posizione del corvo o il plank. Può anche servire a eseguire esercizi innovativi, come un affondo o un ponte con rotolamento.
Crea la giusta atmosfera
Forse mentre pratichi yoga a casa desideri creare un'atmosfera favorevole al relax che ti aiuti a raggiungere una connessione mente-corpo. Potresti regolare la temperatura nella stanza, aggiungere piante oppure opere d'arte ispirate allo yoga che ti motivino o ancora utilizzare un diffusore d'olio essenziale per profumare l'ambiente in modo piacevole e rilassante. Se inizi a esercitarti più spesso, potresti decidere di dedicare allo yoga un angolo della tua casa che ti rilassa particolarmente.
Domande comuni sull'attrezzatura per lo yoga
Serve un'attrezzatura speciale per praticare yoga?
Puoi iniziare a praticare yoga a casa o in palestra semplicemente con un tappetino da yoga di alta qualità e il giusto abbigliamento. Avrai bisogno di capi aderenti ed elasticizzati che seguano i tuoi movimenti e di un tappetino antiscivolo. Per i principianti che vogliono iniziare a praticare sono vivamente consigliati anche i mattoncini, un nastro e altri accessori specifici.
Come si pulisce e si conserva un tappetino da yoga?
Il tappetino andrebbe pulito almeno una volta al mese. Se ne utilizzi uno condiviso in palestra o in uno studio, puliscilo prima e dopo ogni utilizzo. Puoi usare una goccia di sapone e un panno umido e caldo per pulire entrambi i lati dei tappetini da yoga in PVC. Con i tappetini in gomma naturale, meglio evitare il sapone che può causare la rottura del materiale. In questo caso utilizza invece una soluzione di aceto, alcol oppure olio di melaleuca (tea tree oil) oppure un detergente specifico per tappetini da yoga. Non lavare il tappetino con la canna dell'acqua e non immergerlo. Conservalo al riparo dalla luce del sole.
Quanto spesso devo sostituire il tappetino da yoga?
In generale va sostituito ogni sei mesi, massimo una volta all'anno. La tempistica esatta dipende dalla frequenza con cui fai pratica e dalla resistenza del tappetino. È il momento di sostituire il tuo tappetino da yoga se:
- Trattiene un odore, anche dopo la pulizia
- Inizia ad assottigliarsi in alcuni punti
- Inizia a sfaldarsi o lacerarsi o presenta altri segni di usura
- Ha perso la sua capacità di trazione o è diventato scivoloso
Un tappetino vecchio e usurato può aumentare il rischio di lesioni durante la pratica, quindi è importante sostituirlo a intervalli regolari.
Qual è il tappetino migliore per il restorative yoga?
Se vuoi ridurre un dolore o recuperare dopo un incidente, è più adatto un tappetino abbastanza spesso. Opta per uno spessore di circa 60 millimetri e una lunghezza sufficiente per la tua altezza. Puoi anche usare una coperta da yoga, un mattoncino o un cuscino bolster per aumentare l'ammortizzazione e il supporto.