Cosa devi sapere sull'attività fisica mentre stai cercando di concepire, secondo i ginecologi

Secondo la dottoressa Crawford, se stai seguendo un trattamento per la fertilità, devi assolutamente consultare il tuo medico specialista prima di fare qualsiasi esercizio fisico. La ragione principale è che i trattamenti che stimolano la maturazione dei follicoli causano anche un aumento di volume delle ovaie. Questo aumenta il rischio che le ovaie, muovendosi eccessivamente, possano bloccare il proprio afflusso di sangue, rendendo necessario un intervento chirurgico di emergenza. Tutte le attività che comportano movimento eccessivo per le ovaie, come running, ciclismo a livelli di intensità elevata o esercizi pliometrici (come i salti), quindi, vanno assolutamente evitate, secondo la dottoressa Crawford. Così come vanno evitate tutte le posizioni e i movimenti inversi, tipici del CrossFit e dello yoga. In attesa del via libera del tuo medico, è meglio mantenere una posizione eretta, fare allenamenti non impegnativi e usare pesi molto leggeri.



Anche nelle fasi successive, in particolare quella di trasferimento degli embrioni, l'intensità degli allenamenti va stabilita con cautela, per aumentare le probabilità di riuscita dell'impianto. La dottoressa Crawford consiglia solitamente alle sue pazienti di mantenere la frequenza cardiaca al di sotto di 150 battiti al minuto per garantire un apporto di sangue sufficiente all'utero.





In qualunque fase del concepimento ti trovi, la ricerca ha dimostrato che una regolare attività fisica contribuisce al tuo benessere (e a quello del tuo futuro bambino) durante tutto il processo. E se finora non sei stata molto attiva, non devi preoccuparti: non è mai troppo tardi per iniziare a muoversi. Parola del dottor Copperman. Che ne dici di iniziare subito?