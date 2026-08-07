Domande mai poste: attività fisica durante il ciclo mestruale

Potresti aver sentito parlare di casi in cui il sovrallenamento ha causato l'interruzione del ciclo mestruale. Ma è possibile?

Quando il ciclo mestruale scompare

In realtà, è sbagliato pensare che la scomparsa del ciclo mestruale sia dovuta soltanto al sovrallenamento. Se mangi abbastanza per sostenere l'intensità degli allenamenti, l'irregolarità non si presenta. La vera causa è la discrepanza tra l'energia utilizzata e quella consumata.

La frequenza e la portata del flusso possono offrire indizi riguardo a ciò che sta succedendo nel tuo corpo. Se ti alleni duramente e il tuo ciclo è irregolare, o si interrompe del tutto, la causa potrebbe essere uno scarso apporto di cibo.

Ciò significa che se non mangi abbastanza o se mangi molto dopo l'allenamento, il tuo equilibrio energetico può subire scompensi: i neuroni non inviano i segnali necessari per produrre gli ormoni responsabili del corretto funzionamento del tuo sistema riproduttivo, causando irregolarità e amenorrea, cioè la scomparsa del ciclo mestruale per un periodo superiore a tre mesi (hai qualche vaga reminiscenza di biologia?).

Fai il pieno di energie

Mangiare regolarmente, non saltare mai un pasto e assumere cibi ricchi di nutrienti è il modo migliore per mantenere alti i livelli di energia. Noci, semi, frullati (ricchi di proteine e grassi buoni), barrette di avena, banane, hummus e verdure sono tutti ottimi snack. Anche consumare cereali integrali, patate dolci, fagioli e lenticchie a cena è utilissimo. Se ti alleni a inizio giornata, potresti fare il pieno di energie con una scodella di fiocchi d'avena e poi bere un bel frullato dopo aver terminato il tuo allenamento intenso. Qualsiasi cosa funzioni per te, ricordati che il tuo corpo ha bisogno di carburante dopo l'allenamento.