Allenamento cardio e forza a confronto: vantaggi e differenze

L'allenamento di forza prevede di lavorare contro una forza o una resistenza per sviluppare potenza e muscolatura. In genere, la resistenza usata consiste in pesi o macchine per il sollevamento, ma puoi anche usare fasce di resistenza e il tuo peso corporeo.



A differenza del cardio, l'allenamento di forza si svolge a un'intensità da moderata ad alta, in modo anaerobico (senza ossigeno). Nell'attività aerobica, l'ossigeno viene usato per bruciare grassi e carboidrati al fine di produrre ATP. Nell'esercizio anaerobico, il glicogeno si converte in ATP da impiegare come combustibile in un processo noto come glicolisi. L'acido lattico è un sottoprodotto di tale processo.



A causa dell'accumulo di acido lattico, è più difficile sostenere a lungo l'esercizio anaerobico. Ecco perché l'allenamento di forza comporta brevi picchi di attività.



Pensa ai back squat con bilanciere. Non saresti in grado di eseguirli per un'ora intera, a differenza del cardio. Invece, impieghi circa cinque secondi per completare il movimento, a seconda del tuo ritmo, e ripeti dalle 2 alle 15 volte, a seconda del peso che usi, prima di fare una pausa.