Come acquistare abbigliamento per l'allenamento

È chiaro che per allenarti dovresti indossare capi confortevoli.Ma se l'obiettivo in palestra è quello di superare i tuoi limiti, avrai bisogno di scegliere materiali progettati per l'allenamento.

I capi in cotone possono essere confortevoli, finché non sudi.Il cotone assorbe il sudore, perciò può diventare pesante e lasciarti una sensazione di bagnato sulla pelle quando ti muovi.I tessuti sintetici, invece, allontanano il sudore dal corpo.E questo non solo mantiene la pelle asciutta, ma può aiutare anche a mantenere bassa la temperatura corporea se ti alleni quando fa caldo.

Alcuni tessuti sono particolarmente adatti per fare un buon allenamento.Per esempio, l'esclusiva struttura in microfibra del tessuto Nike Dri-FIT è progettata per allontanare il sudore dalla pelle e lasciarlo fuoriuscire dalla superficie del materiale per una rapida evaporazione.Questo significa che con l'abbigliamento da palestra Dri-FIT la tua pelle resterà fresca e asciutta, e potrai stare sempre un passo avanti agli altri atleti.

Mentre il cotone può andare bene per gli allenamenti a bassa intensità come lo yoga, dovresti sempre evitare materiali in gomma o plastica che non sono traspiranti.Quei pantaloni in similpelle saranno pure trendy, ma la palestra non fa per loro.