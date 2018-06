3. RENFORCEZ LE BAS DE VOTRE CORPS

POURQUOI ? Travailler ses quadriceps, hanches et fessiers permet

d'améliorer sa souplesse et sa mobilité et aide à se protéger contre

certaines des blessures les plus courantes dans le running.

COMMENT ? Faites des montées de genoux. Poussez et atterrissez sur

le tiers avant de votre pied (pas sur votre talon) et amenez vos genoux

au-dessus de votre taille à chaque décollage.Bougez vos bras vers

l'arrière et vers l'avant et évitez de vous pencher trop en avant ou trop

en arrière. Même si le rythme de cet exercice est plus rapide, prenez

votre temps et restez concentré sur le mouvement.

PENDANT QUE VOUS COUREZ : faites des mouvements amples

et étirés pour préparer votre corps à des runs plus puissants. Et faites

en sorte que chaque pas vous propulse en avant plutôt qu'en hauteur.