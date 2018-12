L'objectif du guide Ready, Set, Go est de vous aider à mieux

courir en vous faisant découvrir le monde du running.



Vous êtes conscients que vous êtes déjà un coureur, n'est-ce

pas ? Pas de doute à ce sujet. La seule question est de savoir si

vous courez vraiment. Après avoir parcouru ce guide, vous le saurez.



Nous avons compilé tout ce qui, selon nous, vous sera nécessaire pour vous lancer sur la piste du running.



En lisant ce guide, vous apprendrez les bases fondamentales, vous gagnerez en confiance, vous

développerez votre motivation grâce à 10 entraînements amusants, et vous comprendrez finalement ce qui

rend le running si particulier aux yeux de millions de sportifs à travers le monde. Une fois cette étape terminée,

vous serez prêt à vous lancer dans l'aventure du running. Mais ne vous inquiétez pas, vous ne courez

jamais seul. Nike+ Run Club est là pour vous apporter tout le soutien dont vous avez besoin pour rester motivé.



Ce ne sera pas toujours facile. Il y aura des jours où vous n'aurez pas envie d'enfiler vos

chaussures, et d'autres où vous aurez des ailes aux pieds.Acceptez les bons comme

les mauvais jours, car toutes ces expériences vous rendront plus fort.



Vous allez découvrir différentes façons de courir. Vous ferez des runs de récupération, du fartlek,

des runs fractionnés et des runs rythmés. (Vous saurez même ce que ces noms veulent dire !)



Cela vous paraît intense, n'est-ce pas ? Détrompez-vous. C'est juste

du running. Et, croyez-le ou non, vous êtes fait pour courir.



Alors, amusez-vous. Et souvenez-vous, nous serons là pour vous

accompagner, vous guider et vous inspirer à chaque pas.



Nous croyons en vous.

Amicalement,



Chris Bennett, Global Head Coach Nike+