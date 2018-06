REMPLACEZ LE RUNNING PIEDS NUS ET MINIMALISTE PAR

DES FOULÉES PLUS PUISSANTES ET NATURELLES.







Avant l'apparition des chaussures, le running se pratiquait pieds nus. Les coureurs d'élite ont intégré ce type

de running dans leur routine d'entraînement depuis des décennies. Mais le concept a commencé à gagner en

popularité il y a une douzaine d'années, avec le lancement de la première Nike Free en 2004.





Deux ans auparavant, alors qu'ils menaient des recherches sur le terrain pour le running, les designers Nike ont rencontré Vin Lananna,

coach d'athlétisme de Stanford, qui a affirmé que le succès de son équipe masculine (vainqueur du Championnat NCAA d'athlétisme en 2002)

était en partie dû à leur entraînement pieds nus dans l'herbe. Selon lui, ce type d'entraînement a renforcé ses athlètes tout en

réduisant les risques de blessure.





«Courir sans chaussures modifie les schémas d'activation et apporte plus de puissance dans tout le corps. Les hanches s'articulent mieux,

le muscle grand glutéal est davantage sollicité, les chevilles bénéficient d'une plus grande liberté de mouvement et toutes les articulations

ainsi que les muscles de soutien dans le bas du corps sont davantage engagés », explique Lance Walker, membre du

Nike Performance Council, MS, PT et directeur général des performances chez Michael Johnson Performance (MJP).

«Courir pieds nus peut aussi réduire de 3 % la longueur de la foulée, pour s'économiser davantage et gagner en efficacité. »





Mais le running pieds nus présente toutefois certains risques. L'équipe de designers Nike a donc rapidement cherché à savoir comment faire profiter les

coureurs des avantages du running « pieds nus », sans qu'ils soient obligés d'enlever leurs chaussures. C'est pourquoi Nike a lancé son propre projet de

recherche biomécanique, afin d'analyser les schémas de pression et de mouvement de 20 hommes et femmes courant pieds nus dans l'herbe. Au vu

des résultats, le designer Tobie Hatfield a conclu qu'il fallait concevoir une chaussure plus légère et plus souple avec une différence talon / avant-pied réduite,

pour favoriser une foulée plus naturelle. C'est ainsi qu'est née la première Nike Free 5.0 : un modèle offrant un parfait équilibre entre la chaussure la plus

stable de la marque (10.0) et être pieds nus (0).





Au fil du temps, le running pieds nus et minimaliste a complètement changé d'image. Courir pieds nus n'est plus considéré comme la solution idéale. De plus

en plus de recherches ayant démontré que les athlètes atteignent des performances optimales en courant de la manière qu'ils jugent naturelle, Nike a

repensé ses modèles pour reproduire au mieux la sensation de mouvement naturel, en créant des chaussures qui offre plus de puissance à chaque foulée,

tout en permettant au pied de reprendre le contrôle, au lieu d'être contrôlé par la chaussure. La technologie Nike Free la plus récente (« Run Strong ») présente

une semelle extérieure souple et dynamique unique, qui s'étire et se rétracte avec le pied pendant le run, en partant du principe que chaque coureur

a sa propre foulée.







« La plupart de nos entraînements « run naturel » sont plus concis mais plus intenses », explique Lance Walker. « Pour nous, il s'agit de proposer aux athlètes

quelques exercices pieds nus, ou ce qui s'en rapproche le plus, une fois par semaine, puis d'intégrer progressivement ces exercices dans leur programme de training.

Ainsi, lorsqu'ils remettent leurs chaussures, ils peuvent mieux les utiliser, se sentir plus forts et courir plus efficacement. »