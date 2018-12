THE TEN : NIKE INC. et Virgil Abloh™ Nike Inc. et Virgil Abloh ont travaillé ensemble autour du projet The Ten : le reflet du passé, du présent et du futur de Nike

sous un angle sportif et culturel. Réinterprétant à sa manière dix silhouettes de la famille Nike, Virgil dévoile leur histoire

et reprend l'esprit de chaque icône en y ajoutant sa touche personnelle, de l'unique et légendaire Air Jordan 1

à l'innovante Zoom Vaporfly.