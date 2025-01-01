Coffrets-cadeaux pour bébé et tout-petit : pour bien démarrer une vie de sport
Il n'est jamais trop tôt pour donner aux futures stars du sport le look adéquat. C'est là que nos coffrets-cadeaux pour bébé entrent en jeu. Nous proposons des vêtements, des chaussures et des accessoires pour faire naître leur passion pour le sport. Les tout-petits pourront rester bien au chaud dans nos combinaisons ultradouces. Les tissus brossés et tricotés sont agréables pour leur peau sensible, et les cols sans étiquette évitent les frottements. Les fermetures à boutons-pression aux endroits stratégiques facilitent le change, l'habillage et la superposition. Opte pour des modèles avec des revers extensibles qui aident à maintenir le vêtement en place lorsqu'ils font leurs premiers pas. Sur toute la gamme, tu retrouveras notre logo Nike Swoosh emblématique qui apporte une touche premium à leur tenue.
Les enfants peuvent représenter leur équipe préférée dès le plus jeune âge grâce à nos coffrets-cadeaux pour petit enfant aux couleurs des clubs. Nous proposons des t-shirts, des shorts et des chaussettes aux couleurs coordonnées, brodés avec les écussons des équipes pour un look authentique. Avec des ensembles domicile, extérieur ou troisième tenue, rien ne les empêche de faire partie de l'équipe. Apporte de la réactivité à leurs premiers pas grâce à nos coffrets comprenant des chaussures pour les tout-petits. Les rainures de la semelle extérieure leur donnent plus de souplesse et un pas naturel. De plus, la mousse solide qui entoure le talon leur donne plus d'adhérence et de stabilité pendant qu'ils apprennent à marcher, courir et jouer.
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis des coffrets-cadeaux pour nouveau-né portant la mention « Matières Durables ». Elle signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.