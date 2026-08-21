Survêtement Nike NBA Club Peak Chicago Bulls Courtside pour homme

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Matériaux recyclés
Chicago Bulls Courtside
Survêtement Nike NBA Club Peak pour homme
150 CHF
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Cette couleur est actuellement indisponible
Où que tu sois, quoi que tu fasses, les Bulls sont toujours là. Enfile ce survêtement et arbore fièrement les couleurs de ton équipe de Chicago.
- Couleur affichée : Noir/University Red
- Article : HV9713-010
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Chicago Bulls Courtside
150 CHF
Où que tu sois, quoi que tu fasses, les Bulls sont toujours là. Enfile ce survêtement et arbore fièrement les couleurs de ton équipe de Chicago.
Détails du produit
- Ourlet et poignets côtelés
- Taille élastique avec cordon de serrage.
- Corps : 100 % polyester. Côtes : 98 % polyester / 2 % élasthanne. Intérieur des poches côté dos de la main : 100 % coton.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir/University Red
- Article : HV9713-010
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Taille et coupe
- Coupe ample : décontractée et large
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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Chicago Bulls Courtside
150 CHF