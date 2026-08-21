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Survêtement Nike NBA Club Peak Chicago Bulls Courtside pour homme - Noir/University Red

Matériaux recyclés

Chicago Bulls Courtside

Survêtement Nike NBA Club Peak pour homme

150 CHF

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Cette couleur est actuellement indisponible

Où que tu sois, quoi que tu fasses, les Bulls sont toujours là. Enfile ce survêtement et arbore fièrement les couleurs de ton équipe de Chicago.


  • Couleur affichée : Noir/University Red
  • Article : HV9713-010
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Chicago Bulls Courtside

150 CHF

Où que tu sois, quoi que tu fasses, les Bulls sont toujours là. Enfile ce survêtement et arbore fièrement les couleurs de ton équipe de Chicago.

Détails du produit

  • Ourlet et poignets côtelés
  • Taille élastique avec cordon de serrage.
  • Corps : 100 % polyester. Côtes : 98 % polyester / 2 % élasthanne. Intérieur des poches côté dos de la main : 100 % coton.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/University Red
  • Article : HV9713-010
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Taille et coupe

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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    Chicago Bulls Courtside

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