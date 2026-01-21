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Maillot Nike Dri-FIT NBA Swingman Boston Celtics Association Edition pour homme - Blanc

Matériaux recyclés

Boston Celtics Association Edition

Maillot Nike Dri-FIT NBA Swingman pour homme

120 CHF
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Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.

Avec son fond blanc, le maillot Association Edition est l'élément commun qui lie toutes les équipes de la NBA. Ce maillot Boston Celtics est inspiré de la tenue des joueurs professionnels sur le parquet, avec des motifs et couleurs rappelant l'équipe et du mesh léger anti-transpiration. Parfait pour rester au sec et au frais sur le terrain comme en dehors, il met en avant ta passion pour ton sport et ton joueur préférés.


  • Couleur affichée : Blanc
  • Article : DN2070-100
  • Pays/Région d'origine : Guatemala, Thaïlande

Boston Celtics Association Edition

120 CHF

Avec son fond blanc, le maillot Association Edition est l'élément commun qui lie toutes les équipes de la NBA. Ce maillot Boston Celtics est inspiré de la tenue des joueurs professionnels sur le parquet, avec des motifs et couleurs rappelant l'équipe et du mesh léger anti-transpiration. Parfait pour rester au sec et au frais sur le terrain comme en dehors, il met en avant ta passion pour ton sport et ton joueur préférés.

Avantages

  • La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
  • Mesh respirant pour plus de fraîcheur sur le terrain et partout ailleurs.

Détails du produit

  • Nom et numéro du pro en sergé
  • Motifs thermocollés
  • Étiquette sur l'ourlet
  • 100 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Blanc
  • Article : DN2070-100
  • Pays/Région d'origine : Guatemala, Thaïlande

Taille et coupe

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Méthode de fabrication

    • Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
    • En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.

Avis (3)

3.7 étoiles

  • Jalen brown white Celtics jersey

    jam 2779

    the jersey looks different and size medium is too big

  • super maillot

    NathalieG493470911

    Article conforme à la description . Livré très rapidement . Taille bien . Tissu bonne qualité je suis ravie . Merci je recommande cette article et le site

  • craigh513860178

    Better than what I though it was gonna be highly recommended it

Maillot Nike Dri-FIT NBA Swingman Boston Celtics Association Edition pour homme

Boston Celtics Association Edition

120 CHF

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