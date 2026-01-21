Maillot Nike Dri-FIT NBA Swingman Boston Celtics Association Edition pour homme

Jalen brown white Celtics jersey
jam 2779
the jersey looks different and size medium is too big
Matériaux recyclés
Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.
Avec son fond blanc, le maillot Association Edition est l'élément commun qui lie toutes les équipes de la NBA. Ce maillot Boston Celtics est inspiré de la tenue des joueurs professionnels sur le parquet, avec des motifs et couleurs rappelant l'équipe et du mesh léger anti-transpiration. Parfait pour rester au sec et au frais sur le terrain comme en dehors, il met en avant ta passion pour ton sport et ton joueur préférés.
Boston Celtics Association Edition
Avec son fond blanc, le maillot Association Edition est l'élément commun qui lie toutes les équipes de la NBA. Ce maillot Boston Celtics est inspiré de la tenue des joueurs professionnels sur le parquet, avec des motifs et couleurs rappelant l'équipe et du mesh léger anti-transpiration. Parfait pour rester au sec et au frais sur le terrain comme en dehors, il met en avant ta passion pour ton sport et ton joueur préférés.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
3.7 étoiles
Jalen brown white Celtics jersey
jam 2779
the jersey looks different and size medium is too big
super maillot
NathalieG493470911
Article conforme à la description . Livré très rapidement . Taille bien . Tissu bonne qualité je suis ravie . Merci je recommande cette article et le site
craigh513860178
Better than what I though it was gonna be highly recommended it
Boston Celtics Association Edition