Après avoir fait quelques pas dans la Nike Air Zoom Alphafly NEXT% 2, vous ne regarderez plus jamais vos anciennes chaussures de course préférées de la même façon. Ce modèle phénoménal a été conçu pour la course et le quotidien, afin d'améliorer vos records personnels sans compromettre les qualités indispensables pour tenir la distance. Le système de maintien épais et léger allie confort et vitesse pour vous permettre de rester au top tout au long de votre run. Profitez du meilleur retour d'énergie de toutes nos chaussures de course pour pulvériser vos records personnels et prendre une longueur d'avance sur vos adversaires.

Couleur affichée : Mousse menthe/Volt/Lait de noix de coco/Violet d'évêque

Article : DV9425-300