Chaussure de basket personnalisable A'ja Wilson A'Two By You

A'Two By You

195 CHF

Les vraies, comme A'ja, laissent une empreinte unique sur le jeu… et sur leurs chaussures. L'A'Two By You te permet de créer ton propre chef d'œuvre. Des options d'empeigne scintillantes aux semelles extérieures qui brillent dans le noir, en passant par les motifs d'adhérence nacrés et les messages personnels en forme d'étoile, cette chaussure fait passer la palette de la M'VP au niveau supérieur… et bien plus encore. Personnalise-la, mais assure-toi qu'elle soit VRAIE.

Cours sans jamais t'arrêter

La semelle intermédiaire utilise notre technologie Cushlon 3.0 pour un amorti et une réactivité optimaux, parfaite pour celles qui aiment courir d'un panier à l'autre pendant tout le match comme A'ja. Une semelle de propreté sur le dessus du Cushlon offre confort et maintien.

Tu as ce qu'il te faut ? Fonce !

L'unité Air Zoom à l'avant-pied, placée sous la semelle intermédiaire, donne encore plus de force à la première foulée d'A'ja lorsqu'elle attaque le panier. Une plaque au milieu du pied offre une grande stabilité et un supplément de puissance pour les mouvements dynamiques.

Changements de direction et liberté de mouvement

Nous avons conçu le motif d'adhérence d'A'ja avec un motif à chevrons ondulé qui l'aide à s'arrêter net et à changer de vitesse en un clin d'œil. Un contrefort de talon moulé injecté assure stabilité et maintien.

Maintien

L'empeigne est confectionnée avec un moulage structurel stable, solide et respirant. Elle aide A'ja à rester stable et lui procure un bon lorsqu'elle contrôle ses adversaires en défense ou qu'elle les dépasse avec le ballon. Nous avons également tissé l'asymétrie caractéristique d'A'ja sur le côté du gros orteil de la chaussure, en ajoutant des panneaux d'aération pour les moments où le jeu s'intensifie.