Joignez-vous à la fête et célébrez les 40 ans d'une légende qui a repoussé les frontières du sport et de la mode avec la Air Force 1 React. Fortement inspirées de l'iconographie du basket-ball, la mousse React et la semelle extérieure plus imposante offrent un confort sans précédent. Les détails Or poli et les tout nouveaux logos repris des anciens modèles rendent hommage à un look streetwear hors du commun et célèbrent le règne de la AF1.

Couleur affichée : Blanc/Jaune ocre/Or métallique/Noir

Article : DQ7668-100