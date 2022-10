Nous avons demandé à l'augure de Nike ce que vous réserve l'avenir. Sa réponse ? Un confort à toute épreuve. Conçue selon le concept du « point-loading » (traduction : grande réactivité, meilleures sensations et amorti renforcé), la Air Max Scorpion ouvre un nouveau chapitre du grimoire des chaussures. Observez à nouveau votre boule de cristal, et vous verrez un design novateur qui associe un tissu chenille extrêmement doux à une matière Flyknit incroyablement légère. Des détails Citron délavé viennent s'ajouter à une empeigne neutre pour donner à cette chaussure un aspect à la fois tendance et sportif, touche finale parfaite pour un look envoûtant.

SKU : DJ4702-001