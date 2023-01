Revisitée dans une version estivale, la Air Jordan 1 affiche un style sophistiqué. Parée de denim délavé, elle offre un look intemporel qui se patinera à la perfection avec le temps. Les détails brodés et le deubré Jordan entouré de bambou en Or métallique placent cette sneaker au rang de championne toutes catégories. Un nouveau modèle intemporel à ajouter à votre collection de AJ1.

SKU : DM9036-104