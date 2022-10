CACT.US. CORP s'est associé à Nike pour vous proposer ce pantalon tissé résistant. Son tissu déperlant vous maintient au sec et les empiècement renforcés au niveau des genoux améliorent la durabilité pour toutes vos futures aventures. Affichant un style épuré, il est équipé de zips au bas des jambes et de chevilles réglables pour personnaliser votre look.

La poche est conçue pour bloquer les signaux émis ou reçus par un téléphone portable. Lorsque votre téléphone est dans la poche, vous pourriez rater des appels ou des messages importants ou déconnecter les appareils couplés.