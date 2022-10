Lorsque Nike et l'artiste Tom Sachs ont relancé la NikeCraft Mars Yard 2.0, l'objectif de la mission était qu'elle soit à des années-lumière des autres chaussures pour enfants. C'est bien simple : il s'agit de la seule chaussure conçue pour apprendre à marcher sur Mars. Destinée aux petits astronautes les plus déterminés, elle leur donne l'impression d'être chaussés de navettes spatiales. L'empeigne érable et rouge sport pour le style, le strap en velcro pour la tenue : le système est en place et ne bougera pas. Dans son intégralité, l'unité est parfaite pour les voyages dans l'espace comme pour les gravitations dans le salon.