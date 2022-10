219.95 CHF

Nike s'est associé à sacai et CLOT dans une triple collaboration pour donner une nouvelle dimension à la LDWaffle, un mélange original entre la LDV et la Waffle Racer. Retrouvez l'inspiration streetwear légendaire de CLOT dans cette création hybride de Chitose Abe avec son empeigne semi-transparente et ses combinaisons de couleurs qui rappellent l'art de la réflexologie, un élément de design signé CLOT.

Véritable clin d'œil à la collaboration avec CLOT pour les Air Max 1 en 2006, un Swoosh en peau de serpent se mêle à des Swoosh réfléchissants pour vous offrir un visuel exotique. Touche finale du look, un logo unique Nike x sacai x CLOT vient styliser la languette arrière, le talon et la doublure. Retrouvez-vous dans ce design revisité qui n'avait jamais trouvé d'égal à son époque.

SKU : DH1347-100