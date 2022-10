Deux parties, pas la moindre trace de colle et une bonne dose de confort : avec la ISPA Link, vous verrez les chaussures sous un nouveau jour. Conçue avec des éléments imbriqués et selon l'approche de Nike en matière de conception circulaire, chaque paire est créée avec l'objectif d'utiliser le moins de matières possible. Mais ne vous y méprenez pas : la sensation sous le pied est un pur bonheur. La semelle intermédiaire en mousse ultra-souple offre un confort optimal. Avec sa conception de type chausson, l'empeigne en maille aérée enveloppe le pied à chaque pas. L'essayer c'est l'adopter, c'est simple comme 1 + 1. Et quand vous aurez fini de la porter, ne la jetez pas : déposez-la dans un Nike Store participant pour prolonger sa durée de vie.

SKU : CN2269-002