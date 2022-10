134.95 CHF

Initialement conçue pour le basketball, la Dunk s'est imposée comme une chaussure incontournable du quotidien, et la suite de son aventure appartient à l'histoire. Plus de 35 ans après sa sortie, la silhouette possède toujours cette allure audacieuse et rebelle qui en fait une chaussure plébiscitée dans le monde du sport comme dans l'univers du streetwear.

Ce modèle imaginé pour les équipes de basketball universitaires fait aujourd'hui son grand retour avec des renforts en cuir premium dans un style color-block parfait pour les tenues d'automne. Les technologies de pointe utilisées sur cette chaussure offrent un confort digne du XXIe siècle, tandis que l'association pleine de fraîcheur des couleurs Voile, Kaki et Chocolat clair apporte un look épuré à cette nouvelle version.