Nike et UNION LA collaborent pour fêter le 50e anniversaire de la Cortez, en repensant le modèle afin de représenter la diversité culturelle de Los Angeles. Les détails subtils, mais marquants, tels que les empiècements tissés, les renforts en daim épais et la pointe en caoutchouc, rendent hommage au dynamisme des habitants de Los Angeles et au lien profond qui unit ce modèle et la ville. La semelle intermédiaire en mousse Crater et la semelle extérieure Nike Grind, composées d'au moins 10 % de Nike Grind, apportent une touche de modernité pour la nouvelle génération, tandis que le design de la chaussure rappelle le premier modèle de 1972.

SKU : DR1413-002